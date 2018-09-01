В Калмыкии состоится 9-й съезд Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота

В Калмыкии 28 сентября состоится 9-й съезд Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота. Участие в форуме уже подтвердили представители 14 регионов России и Казахстана. Это руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций субъектов Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.



На съезде будет рассмотрен широкий спектр вопросов о состоянии мясного скотоводства в стране. Кроме того, планируется знакомство участников форума с практическими методами разведения и выращивания крупного рогатого скота калмыцкой породы в СПК Племзавод «Первомайский» Черноземельского района.



И это место выбрано не случайно. Полный цикл мясного производства, пекарня, мельница. А ещё в СПК «Первомайский» приступили к выращиванию собственных овощей. И вновь адыковцы сделали это на «отлично». Съёмочная группа вестей побывала в гостях у трудолюбивых сельчан, где их умелым рукам помогает достигать высоких результатов тщательное планирование руководителя.



Так, что дату первого урожая здесь запомнят надолго. Сняв плоды на реализацию, тогда же пересадили новую партию рассады. И уже через неделю намерены приступить к очередному сбору огурцов.



Пока результаты скромные, но приобретенный опыт приблизит коллектив к заветным рубежам. А спрос на сертифицированную продукцию растет. Решением руководителя хозяйства Валерия Болдырева продажа ее лимитирована.



Ну, а цены, как обычно, значительно ниже рыночных. Хотя в проект вложены большие средства. Только на приобретение каркаса теплицы ушло 1млн 250 тыс. рублей. Племзавод «Первомайский» взял на себя и расходы на обустройство инфраструктуры: подведение воды, электричества и газа. А еще на счету хозяйства капитально отремонтированное помещение, пристроенное к теплице. Идея, как всегда, исходила от руководителя хозяйства Валерия Болдырева. К реализации проекта он привлек находящегося на заслуженном отдыхе Василия Банджаева. Он уже имел У такой опыт. Будучи директором местной школы, создал там мини- теплицу, которая успешно функционирует и сегодня.



Штат работников укомплектован. Есть свой технолог. У бывшего учителя биологии Валентины Лиджиевой, вложившей много труда в школьную теплицу, теперь еще более ответственный участок. Она полна оптимизма. Говорит, с такой поддержкой, вниманием и заботой со стороны руководства и специалистов племзавода, «все будет хорошо». Как, впрочем, на других производственных участках, которых за время руководства Болдырева создано в Адыке немало. В числе первых предприятий – пекарня. Создали, так как стали заниматься производством зерна. Его собирают ровно столько – сколько необходимо для обеспечения населения поселения хлебом.



За ночь выпекают до 240 штук. Продукция пользуется спросом не только у адыковцев. Главным продуктом хозяйство обеспечивает также столовые образовательных учреждений района. А рядом с пекарней расположилась мельница. Таким образом, и на этом участке растениеводства племзавод Первомайский сумел организовать полный цикл производства. Такое управление хозяйством – другим наука. В Калмыкии 28 сентября состоится 9-й съезд Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота. Участие в форуме уже подтвердили представители 14 регионов России и Казахстана. Это руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций субъектов Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.На съезде будет рассмотрен широкий спектр вопросов о состоянии мясного скотоводства в стране. Кроме того, планируется знакомство участников форума с практическими методами разведения и выращивания крупного рогатого скота калмыцкой породы в СПК Племзавод «Первомайский» Черноземельского района.И это место выбрано не случайно. Полный цикл мясного производства, пекарня, мельница. А ещё в СПК «Первомайский» приступили к выращиванию собственных овощей. И вновь адыковцы сделали это на «отлично». Съёмочная группа вестей побывала в гостях у трудолюбивых сельчан, где их умелым рукам помогает достигать высоких результатов тщательное планирование руководителя.Так, что дату первого урожая здесь запомнят надолго. Сняв плоды на реализацию, тогда же пересадили новую партию рассады. И уже через неделю намерены приступить к очередному сбору огурцов.Пока результаты скромные, но приобретенный опыт приблизит коллектив к заветным рубежам. А спрос на сертифицированную продукцию растет. Решением руководителя хозяйства Валерия Болдырева продажа ее лимитирована.Ну, а цены, как обычно, значительно ниже рыночных. Хотя в проект вложены большие средства. Только на приобретение каркаса теплицы ушло 1млн 250 тыс. рублей. Племзавод «Первомайский» взял на себя и расходы на обустройство инфраструктуры: подведение воды, электричества и газа. А еще на счету хозяйства капитально отремонтированное помещение, пристроенное к теплице. Идея, как всегда, исходила от руководителя хозяйства Валерия Болдырева. К реализации проекта он привлек находящегося на заслуженном отдыхе Василия Банджаева. Он уже имел У такой опыт. Будучи директором местной школы, создал там мини- теплицу, которая успешно функционирует и сегодня.Штат работников укомплектован. Есть свой технолог. У бывшего учителя биологии Валентины Лиджиевой, вложившей много труда в школьную теплицу, теперь еще более ответственный участок. Она полна оптимизма. Говорит, с такой поддержкой, вниманием и заботой со стороны руководства и специалистов племзавода, «все будет хорошо». Как, впрочем, на других производственных участках, которых за время руководства Болдырева создано в Адыке немало. В числе первых предприятий – пекарня. Создали, так как стали заниматься производством зерна. Его собирают ровно столько – сколько необходимо для обеспечения населения поселения хлебом.За ночь выпекают до 240 штук. Продукция пользуется спросом не только у адыковцев. Главным продуктом хозяйство обеспечивает также столовые образовательных учреждений района. А рядом с пекарней расположилась мельница. Таким образом, и на этом участке растениеводства племзавод Первомайский сумел организовать полный цикл производства. Такое управление хозяйством – другим наука.



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