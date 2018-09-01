В хозяйствах Калмыкии продолжается заготовка грубых кормов. На сегодняшний день обеспеченность составляет 88 % . Общая потребность – почти 800 тысяч тонн. С учетом остатков прошлых лет сельхоз товаропроизводителям региона необходимо заготовить чуть более 500 тысяч тонн грубых кормов.



На сегодня уже заготовлено более 400 тысяч тонн. А растениеводы республики, несмотря на засуху, завершили уборочную страду с неплохими результатами. В хозяйствах Калмыкии продолжается заготовка грубых кормов. На сегодняшний день обеспеченность составляет 88 % . Общая потребность – почти 800 тысяч тонн. С учетом остатков прошлых лет сельхоз товаропроизводителям региона необходимо заготовить чуть более 500 тысяч тонн грубых кормов.На сегодня уже заготовлено более 400 тысяч тонн. А растениеводы республики, несмотря на засуху, завершили уборочную страду с неплохими результатами.



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