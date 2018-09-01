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Вчера, 12:19

Об итогах хлебоуборочной страды


Об итогах хлебоуборочной страдыОб итогах хлебоуборочной страды, а также заготовке кормов на предстоящий зимний период в эфире интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас» рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Сергей Антонов.

По его словам, в целом, год для растениеводов выдался тяжелым. Из-за отсутствия осадков уборочная площадь сократилась почти на 500 тысяч гектаров. В июле на территории 4-ех районов был введен режим ЧС. Сумма ущерба составила более 250 млн рублей. Сейчас вопрос о выделении средств на погашение части затрат сельхозтоваропроизводителей на рассмотрении федерального центра.

Но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, растениеводы получили хороший урожай. Всего получено более 417 тысяч тонн зерна. В лидерах – Яшалтинский, Городовиковский, Приютненский районы. Кроме того, в эти дни полным ходом идет уборка риса.



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