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Вчера, 12:18

В СПК племзавод «Первомайский» заработал модульный убойный цех


В СПК племзавод «Первомайский» заработал модульный убойный цехВведенные в строй предприятия в СПК племзавод «Первомайский» заработали в полную мощность. Важным в производственной цепочке представляется модульный убойный цех, позволяющий хозяйству развивать и переработку. Цех по производству полуфабрикатов, оснастили еще одной линией. Теперь предприятие обеспечивает торговые точки Черноземелья новым видом продукции - мясными консервами из баранины и говядины.

Сами адыковцы говорят, осуществили то, что задумали. На предприятие, где уже несколько лет эксплуатируется линия по изготовлению полуфабрикатов, а именно пельменей и котлет, мечтали производить и свою тушенку. С вводом в строй убойного цеха удалось реализовать и этот проект.

На производстве внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции.

Потому и нет проблемы с реализацией. Сертифицированная, произведенная из натурального и экологически чистого сырья продукция пользуется спросом и в соседних регионах. Но, в первоочередном порядке она попадает на прилавки торговых точек поселения Адык, где цены на продукцию собственного производства значительно ниже. Кроме того, племзавод «Первомайский» обеспечивает мясными и макаронными изделиями школы и сады всего Черноземелья. Важное подспорье, без сомнения, это большая производительная мощность и автоматизированная система производства.

Перерабатывающие цеха заработали в полную мощность после ввода в строй в прошлом году убойного цеха. Его производительность 15 голов за смену. На территории предприятия расположена и ветлаборатория по сертификации мяса. Словом, лидер сельскохозяйственного производства - племзавод Первомайский демонстрирует, что поставленные руководством республики задачи вполне реальны. Замкнутый цикл производства – это, по сути, веление времени.



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