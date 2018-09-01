Аграрии Калмыкии приступили к севу озимых культур. Посевная площадь под будущий урожай занимает около 190 тысяч гектаров. Пока погодные условия позволяют земледельцам в сжатые сроки выполнить все основные работы.



Посевная кампания началась во всех хозяйствах республики кроме западной зоны. Там в связи с климатическими условиями к севу озимых приступают позже. Работы проходят в намеченные сроки. Как правило, их не переносят. Иначе возникает опасность потерять накопленную в почве влагу. А сеять в сухую землю – дело бесперспективное, говорят специалисты. В общей сложности озимые культуры займут около 190 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей.



Результат любой посевной кампании напрямую зависит от погоды, говорят специалисты. Будет дождь – жатва удастся, отсутствие осадков повышает риск остаться без урожая. Но все же главное – земледельцам необходимо следить за соблюдением всех технологий, прежде чем семена окажутся в почве. К примеру, соответствует ли качество посадочных материалов стандартам. Кстати, дефицит в элитных семенах, хозяйства республики не испытывают.



Между тем, в 10 раз увеличилась посевная площадь в хозяйствах Ики-Бурульского района. Теперь она составляет около 50 тысяч гектаров. К тому же работа с подкормкой почв удобрениями, культивация, боронование проходит в должном объеме, говорит руководитель отдела АПК Вячеслав Маслов. Помимо местных фермеров севом озимых культур заняты и арендаторы из Ставропольского края.



Новую технику для сева озимой пшеницы вывели фермеры КФХ «Слава». Им предстоит под новый урожай заложить семена на площади около двух тысяч гектаров. Кроме трактора хозяйство, которым руководит Вячеслав Бадмаев, приобрело поливальный агрегат отечественного производства за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. Преимущество дождевальной установки, которая работает от напора воды, по достоинству оценили многие аграрии страны. Также в эти дни идет заготовка кормов. На днях завершился первый укос суданской травы. Этого сена, заготовленного с орошаемых участков, будет достаточно для имеющегося поголовья.



Сейчас перед аграриями республики стоит задача - в оптимальные сроки провести сев озимой пшеницы. Лишь бы погодные условия не подвели. Аграрии Калмыкии приступили к севу озимых культур. Посевная площадь под будущий урожай занимает около 190 тысяч гектаров. Пока погодные условия позволяют земледельцам в сжатые сроки выполнить все основные работы.Посевная кампания началась во всех хозяйствах республики кроме западной зоны. Там в связи с климатическими условиями к севу озимых приступают позже. Работы проходят в намеченные сроки. Как правило, их не переносят. Иначе возникает опасность потерять накопленную в почве влагу. А сеять в сухую землю – дело бесперспективное, говорят специалисты. В общей сложности озимые культуры займут около 190 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей.Результат любой посевной кампании напрямую зависит от погоды, говорят специалисты. Будет дождь – жатва удастся, отсутствие осадков повышает риск остаться без урожая. Но все же главное – земледельцам необходимо следить за соблюдением всех технологий, прежде чем семена окажутся в почве. К примеру, соответствует ли качество посадочных материалов стандартам. Кстати, дефицит в элитных семенах, хозяйства республики не испытывают.Между тем, в 10 раз увеличилась посевная площадь в хозяйствах Ики-Бурульского района. Теперь она составляет около 50 тысяч гектаров. К тому же работа с подкормкой почв удобрениями, культивация, боронование проходит в должном объеме, говорит руководитель отдела АПК Вячеслав Маслов. Помимо местных фермеров севом озимых культур заняты и арендаторы из Ставропольского края.Новую технику для сева озимой пшеницы вывели фермеры КФХ «Слава». Им предстоит под новый урожай заложить семена на площади около двух тысяч гектаров. Кроме трактора хозяйство, которым руководит Вячеслав Бадмаев, приобрело поливальный агрегат отечественного производства за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. Преимущество дождевальной установки, которая работает от напора воды, по достоинству оценили многие аграрии страны. Также в эти дни идет заготовка кормов. На днях завершился первый укос суданской травы. Этого сена, заготовленного с орошаемых участков, будет достаточно для имеющегося поголовья.Сейчас перед аграриями республики стоит задача - в оптимальные сроки провести сев озимой пшеницы. Лишь бы погодные условия не подвели.



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