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Вчера, 13:03

В Октябрьском районе стартовала уборочная страда


В Октябрьском районе стартовала уборочная страдаВ Октябрьском районе стартовала уборочная страда. Обмолочены первые несколько десятков гектаров посевов риса. Как пояснили аграрии, пока производится обкашивание краев участков, к массовой уборке культуры приступят через день- два. Между тем, первый урожай в количестве более 50 тонн доставлен на центральный ток.

По словам главы администрации района Сангаджи Батырова, рис предстоит убрать с площади более 3300 гектаров. Шанс получить планируемый валовой сбор зерна - не менее 14 тыс. тонн – весьма велик.



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