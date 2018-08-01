НОВОСТИ Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM











Алексей Орлов принял участие в семинаре-совещании в Черноземельском районе





Алексей Орлов принял участие в семинаре-совещании министерства сельского хозяйства по развитию АПК в Черноземельском районе. Глава региона озвучил ряд инициатив, которые станут большим подспорьем для тех, кто занимается орошением. В частности он побывал в хозяйствах «Первомайский» и «Ачинеры». Там, где сохранились поливные участки и получают высококачественное сено.



Кроме того, Алексей Орлов побывал и на других объектах, которые были возведены в рамках реализации его поручений.



Актуальными считает Алексей Орлов вопросы, внесенные в повестку дня республиканского семинара. Это развитие тонкорунного овцеводства и кормопроизводства на орошаемых участках. По словам Глава региона, в хозяйствах, сохранивших поливные участки, площади не столь обширны, но зато общественное поголовье зимой обеспечено качественными кормами. Не случайно совещание состоялось на базе племзавода «Черноземельский». Здесь в рамках реализации поручений главы Калмыкии началась реконструкция орошаемого участка на площади 240 гектаров. В этом году введено в эксплуатацию уже 160 гектаров под кормовые культуры с применением современных дождевальных машин. Кстати, здесь уже завершают второй укос люцерны.



Трудности в развитии орошения, по словам земледельцев, связаны, прежде всего, с потреблением электроэнергии. Тарифы растут, потому в разы возрастает себестоимость культуры. Но зато животные в течение всего зимнего периода не испытывают дефицита в высококалорийных кормах. Это сказывается на результатах отрасли. Вот почему руководством принимается решение - расширить поливные площади до 240 гектаров.



Ну, а те принципиальные инициативы, которые озвучил глава региона станут большим подспорьем для тех, кто занимается орошением. Для развития отрасли он счел необходимым компенсировать сельхозтоваропроизводителям, занимающимся кормопроизводством за счет орошения, затраты на электроэнергию и ГСМ. А Юстинскому району, который находится в сложных климатических условиях, субсидировать строительство сооружения для подъема воды из средств регионального бюджета. Сумма до 10 миллионов рублей.



Кроме того, при организации территории хозяйств будет использован альтернативный источник электроэнергии, то есть солнечные батареи. Их установка и эксплуатация будет также возмещена за счет региональной казны. При этом ответственным структурам дано поручение: подготовить предложения по реализации этих мероприятий и учесть их при рассмотрении бюджета следующего года.



Для конструктивного разговора здесь собрались и теоретики, и практики, и ученые. По словам сотрудника научно-исследовательского института сельского хозяйства Бориса Гольдварга, только орошение может создать стабильную кормовую базу животноводства. Отрасли, которая является приоритетной для степного региона. Там, где на пастбищах содержатся более 60 процентов поголовья овец, а это Черноземельский, Юстинский и Яшкульский районы, кормовая база должна быть укреплена за счет лиманного орошения и орошаемового кормопроизводства, считает он.



Участники совещания также говорили о развитии тонкорунного овцеводства. Предприятие, которое возглавляет Доля Лукшанов, динамично развивается именно в этом направлении. Хозяйство лидирует по основным показателям: стопроцентная сохранность общественного поголовья, большой процент в получении молодняка. А многолетняя селекционно-племенная работа завершилась созданием новой тонкорунной породы «Черноземельский меринос». По словам Алексея Орлова, сейчас перед животноводами стоит задача - сохранить поголовье.



Ну, а в племзаводе «Первомайский» глава региона посетил ряд объектов. Так, он побывал в теплице, где выращивают овощи для хозяйственных нужд и социальных объектов. И оценил вкусовые качества не только витаминной, но и консервной продукции, которая пользуется спросом у жителей республики.



Открытие модульного убойного цеха состоялось в рамках реализации поручений главы Калмыкии. С вводом его в эксплуатацию жители района получат возможность приобретать качественное мясо и тушенку. Также Алексей Орлов ознакомился с ходом строительства внутрипоселковых дорог с твердым покрытием. Так что, в скором времени поселение практически полностью будет закольцовано асфальтированной трассой.

Алексей Орлов принял участие в семинаре-совещании министерства сельского хозяйства по развитию АПК в Черноземельском районе. Глава региона озвучил ряд инициатив, которые станут большим подспорьем для тех, кто занимается орошением. В частности он побывал в хозяйствах «Первомайский» и «Ачинеры». Там, где сохранились поливные участки и получают высококачественное сено.Кроме того, Алексей Орлов побывал и на других объектах, которые были возведены в рамках реализации его поручений.Актуальными считает Алексей Орлов вопросы, внесенные в повестку дня республиканского семинара. Это развитие тонкорунного овцеводства и кормопроизводства на орошаемых участках. По словам Глава региона, в хозяйствах, сохранивших поливные участки, площади не столь обширны, но зато общественное поголовье зимой обеспечено качественными кормами. Не случайно совещание состоялось на базе племзавода «Черноземельский». Здесь в рамках реализации поручений главы Калмыкии началась реконструкция орошаемого участка на площади 240 гектаров. В этом году введено в эксплуатацию уже 160 гектаров под кормовые культуры с применением современных дождевальных машин. Кстати, здесь уже завершают второй укос люцерны.Трудности в развитии орошения, по словам земледельцев, связаны, прежде всего, с потреблением электроэнергии. Тарифы растут, потому в разы возрастает себестоимость культуры. Но зато животные в течение всего зимнего периода не испытывают дефицита в высококалорийных кормах. Это сказывается на результатах отрасли. Вот почему руководством принимается решение - расширить поливные площади до 240 гектаров.Ну, а те принципиальные инициативы, которые озвучил глава региона станут большим подспорьем для тех, кто занимается орошением. Для развития отрасли он счел необходимым компенсировать сельхозтоваропроизводителям, занимающимся кормопроизводством за счет орошения, затраты на электроэнергию и ГСМ. А Юстинскому району, который находится в сложных климатических условиях, субсидировать строительство сооружения для подъема воды из средств регионального бюджета. Сумма до 10 миллионов рублей.Кроме того, при организации территории хозяйств будет использован альтернативный источник электроэнергии, то есть солнечные батареи. Их установка и эксплуатация будет также возмещена за счет региональной казны. При этом ответственным структурам дано поручение: подготовить предложения по реализации этих мероприятий и учесть их при рассмотрении бюджета следующего года.Для конструктивного разговора здесь собрались и теоретики, и практики, и ученые. По словам сотрудника научно-исследовательского института сельского хозяйства Бориса Гольдварга, только орошение может создать стабильную кормовую базу животноводства. Отрасли, которая является приоритетной для степного региона. Там, где на пастбищах содержатся более 60 процентов поголовья овец, а это Черноземельский, Юстинский и Яшкульский районы, кормовая база должна быть укреплена за счет лиманного орошения и орошаемового кормопроизводства, считает он.Участники совещания также говорили о развитии тонкорунного овцеводства. Предприятие, которое возглавляет Доля Лукшанов, динамично развивается именно в этом направлении. Хозяйство лидирует по основным показателям: стопроцентная сохранность общественного поголовья, большой процент в получении молодняка. А многолетняя селекционно-племенная работа завершилась созданием новой тонкорунной породы «Черноземельский меринос». По словам Алексея Орлова, сейчас перед животноводами стоит задача - сохранить поголовье.Ну, а в племзаводе «Первомайский» глава региона посетил ряд объектов. Так, он побывал в теплице, где выращивают овощи для хозяйственных нужд и социальных объектов. И оценил вкусовые качества не только витаминной, но и консервной продукции, которая пользуется спросом у жителей республики.Открытие модульного убойного цеха состоялось в рамках реализации поручений главы Калмыкии. С вводом его в эксплуатацию жители района получат возможность приобретать качественное мясо и тушенку. Также Алексей Орлов ознакомился с ходом строительства внутрипоселковых дорог с твердым покрытием. Так что, в скором времени поселение практически полностью будет закольцовано асфальтированной трассой.



Смотреть полный выпуск новостей



Другие новости по теме:



Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский район Глава региона дал ряд поручений министерству сельского хозяйства Глава региона с рабочей поездкой в Черноземельском районе Алексей Орлов посетил Ики-Бурульский район Глава региона находится с рабочей поездкой в Черноземельском районе В Калмыкии зарегистрирована новая тонкорунная порода овец План на будущий год - не менее 10 дождевальных машин Глава Калмыкии оценил качество реконструкции социальных объектов Алексей Орлов принял участие в совещании по вопросам выполнения поручений Указов Президента В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов



Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»



Р е к л а м а А р х и в « Август 2018 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31







