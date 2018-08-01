В Октябрьском районе готовятся к уборке риса. В текущем году было посеяно более трех тысяч гектаров. В самом разгаре жатва пшеницы и ячменя, а также подготовка к зимовке. Ситуацию в аграрной сфере РМО оценил в ходе рабочей поездки глава региона.



На месте старого здания «Агроснаба» теперь новый и единственный убойный цех по переработке мяса в Октябрьском районе. Реконструкция помещения обошлась молодому предпринимателю Артуру Даудову почти в 6 миллионов рублей. Этим видом реализации животноводческой продукции он занимается чуть больше года. Сейчас 28-летний бизнесмен изыскивает финансовые средства на оснащение холодильной камеры. В нее с легкостью можно уместить, к примеру, до 400 голов мелкого рогатого скота. Убойный цех посетил и Глава региона. Республика поможет возместить предприятию до 30 процентов финансовых затрат.



Что касается реализации программы «Развитие мясного скотоводства», то среди сельхозтоваропроизводителей района спросом пользуются субсидии на поддержку овцеводства, козоводства и племенного животноводства. Кроме того, уже не первый год растениеводы используют и господдержку на приобретении сельскохозяйственной техники. 30 единиц отечественного производства в эти дни задействованы в уборочной кампании октябрьцев. Так, в текущем году сельскохозяйственные предприятия приобрели трактор, плуг, культиваторы, комбайн и три прицепа. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 2 миллионов рублей.



В эти дни в Октябрьском районе завершается уборка зерновых культур. На сегодняшний день средняя урожайность по району составила 9 центнеров с гектара. Это в разы меньше, чем в прошлом году. Сказалась почвенная засуха в июне. Районные аграрии сетуют, что в этом сезоне валовой сбор сельскохозяйственных культур составит около 2 тысяч тонн из 6 тысяч запланированных. Не за горами и уборка риса. Больше всего его планируют убрать на предприятии «50 лет Октября». Здесь уборочная площадь составляет около полутора тысяч гектаров. На сбор риса будет привлечено 50 единиц техники.



В следующем году в Октябрьском районе площадь посевных будет увеличена. Об этом в интервью заявил глава региона Алексей Орлов.



Кроме зерновых культур октябрьские хлеборобы во время жатвы собрали около 300 тонн горчицы и 9 тонн нута. На токах вовсю кипит работа. Так что, несмотря на все проблемы, аграрии района уверены, что с уборкой справятся в срок. В Октябрьском районе готовятся к уборке риса. В текущем году было посеяно более трех тысяч гектаров. В самом разгаре жатва пшеницы и ячменя, а также подготовка к зимовке. Ситуацию в аграрной сфере РМО оценил в ходе рабочей поездки глава региона.На месте старого здания «Агроснаба» теперь новый и единственный убойный цех по переработке мяса в Октябрьском районе. Реконструкция помещения обошлась молодому предпринимателю Артуру Даудову почти в 6 миллионов рублей. Этим видом реализации животноводческой продукции он занимается чуть больше года. Сейчас 28-летний бизнесмен изыскивает финансовые средства на оснащение холодильной камеры. В нее с легкостью можно уместить, к примеру, до 400 голов мелкого рогатого скота. Убойный цех посетил и Глава региона. Республика поможет возместить предприятию до 30 процентов финансовых затрат.Что касается реализации программы «Развитие мясного скотоводства», то среди сельхозтоваропроизводителей района спросом пользуются субсидии на поддержку овцеводства, козоводства и племенного животноводства. Кроме того, уже не первый год растениеводы используют и господдержку на приобретении сельскохозяйственной техники. 30 единиц отечественного производства в эти дни задействованы в уборочной кампании октябрьцев. Так, в текущем году сельскохозяйственные предприятия приобрели трактор, плуг, культиваторы, комбайн и три прицепа. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 2 миллионов рублей.В эти дни в Октябрьском районе завершается уборка зерновых культур. На сегодняшний день средняя урожайность по району составила 9 центнеров с гектара. Это в разы меньше, чем в прошлом году. Сказалась почвенная засуха в июне. Районные аграрии сетуют, что в этом сезоне валовой сбор сельскохозяйственных культур составит около 2 тысяч тонн из 6 тысяч запланированных. Не за горами и уборка риса. Больше всего его планируют убрать на предприятии «50 лет Октября». Здесь уборочная площадь составляет около полутора тысяч гектаров. На сбор риса будет привлечено 50 единиц техники.В следующем году в Октябрьском районе площадь посевных будет увеличена. Об этом в интервью заявил глава региона Алексей Орлов.Кроме зерновых культур октябрьские хлеборобы во время жатвы собрали около 300 тонн горчицы и 9 тонн нута. На токах вовсю кипит работа. Так что, несмотря на все проблемы, аграрии района уверены, что с уборкой справятся в срок.



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