Обеспеченность грубых кормов составляет 63 процента

В Калмыкии продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день обеспеченность составляет 63 процента. Общая потребность 758 тысяч тонн, с учетом остатков прошлых лет. Несмотря на засуху, сельхозтоваропроизводители региона завершили уборочную страду с неплохими результатами.



Так, городовиковцы по валовому сбору зерна вновь превысили стотысячный рубеж на обмолоте зерновых и зернобобовых культур. А в Яшалтинском районе зерновые культуры убраны с площади почти 48 тысяч гектаров, намолочено более 150 тысяч тонн зерна. В Черноземельском районе с учетом остатков прошлых лет обеспеченность составила 58 % или около 65 тысяч тонн.



В связи с засухой и введенным в регионе ЧС в районах республики объявлен мораторий на вывоз грубых кормов. В Калмыкии продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день обеспеченность составляет 63 процента. Общая потребность 758 тысяч тонн, с учетом остатков прошлых лет. Несмотря на засуху, сельхозтоваропроизводители региона завершили уборочную страду с неплохими результатами.Так, городовиковцы по валовому сбору зерна вновь превысили стотысячный рубеж на обмолоте зерновых и зернобобовых культур. А в Яшалтинском районе зерновые культуры убраны с площади почти 48 тысяч гектаров, намолочено более 150 тысяч тонн зерна. В Черноземельском районе с учетом остатков прошлых лет обеспеченность составила 58 % или около 65 тысяч тонн.В связи с засухой и введенным в регионе ЧС в районах республики объявлен мораторий на вывоз грубых кормов.



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