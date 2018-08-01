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Вчера, 12:25

Обеспеченность грубых кормов составляет 63 процента


Обеспеченность грубых кормов составляет 63 процентаВ Калмыкии продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день обеспеченность составляет 63 процента. Общая потребность 758 тысяч тонн, с учетом остатков прошлых лет. Несмотря на засуху, сельхозтоваропроизводители региона завершили уборочную страду с неплохими результатами.

Так, городовиковцы по валовому сбору зерна вновь превысили стотысячный рубеж на обмолоте зерновых и зернобобовых культур. А в Яшалтинском районе зерновые культуры убраны с площади почти 48 тысяч гектаров, намолочено более 150 тысяч тонн зерна. В Черноземельском районе с учетом остатков прошлых лет обеспеченность составила 58 % или около 65 тысяч тонн.

В связи с засухой и введенным в регионе ЧС в районах республики объявлен мораторий на вывоз грубых кормов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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