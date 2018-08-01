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Вчера, 12:55

Затраты по приобретению сельскохозяйственной техники возместят


Затраты по приобретению сельскохозяйственной техники возместятСемь с половиной миллиона рублей в этом году выделено из республиканского бюджета на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники. Региональным правительством заключено соглашение с Петербургским и Ростовским тракторными заводами о предоставлении скидок на продукцию этих производителей.

Достигнутыми договоренностями в Калмыкии уже воспользовались 4 КФХ. Они закупили зерноуборочные комбайны и тракторы. В рамках федеральной господдержки аграрии воспользовались 15-процентной скидкой. Еще 5 процентов – благодаря договору, который был подписан между производителями техники и республикой. Кроме этого, КФХ приобретают и тракторы для противосаранчовых мероприятий.



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