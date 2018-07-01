Порядка двухсот тысяч гектаров зерновых обмолотили в хозяйствах республики. Валовой сбор составил примерно четыреста тысяч тонн при средней урожайности чуть больше двадцати центнеров с гектара.



Лидерами урожайной кампании - стали сельхозтоваропроизводители Яшалтинского, Городовиковского и Приютненского районов. При этом, как отмечают в министерстве сельского хозяйства, погодные условия в этом году отрицательно сказались на всходах зерновых. Убытки, которые понесли хозяйства, составили 248 миллионов рублей. Порядка двухсот тысяч гектаров зерновых обмолотили в хозяйствах республики. Валовой сбор составил примерно четыреста тысяч тонн при средней урожайности чуть больше двадцати центнеров с гектара.Лидерами урожайной кампании - стали сельхозтоваропроизводители Яшалтинского, Городовиковского и Приютненского районов. При этом, как отмечают в министерстве сельского хозяйства, погодные условия в этом году отрицательно сказались на всходах зерновых. Убытки, которые понесли хозяйства, составили 248 миллионов рублей.



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