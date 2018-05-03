Свыше полутора миллионов ягнят получено в хозяйствах республики. Таковы предварительные итоги окотной компании. В числе лидеров Черноземельский и Яшкульский районы. Рекордный приплод молодняка в племзаводе «Улан-Хееч». В качестве помощников на этот период были привлечены студенты из Башантинского колледжа. За месяц они приобрели практические навыки, которые им пригодятся в будущей профессии.



В этом году в Улан-Хееч получено свыше 20 тысяч ягнят. Это значительно больше, чем в прошлом году. Теперь уже окрепший молодняк весь световой день находится на пастбище. Это результат совместной и слаженной работы специалистов, животноводов и сакманщиков, говорит директор племзавода Джангар Сангаджиев. Кроме студентов на животноводческих стоянках сезонно трудятся и местные жители, как в советские времена. Несмотря на отсутствие собственной кормовой базы племенной завод сумел сохранить большое овцепоголовье.



Животноводческая стоянка старшего чабана Курбана Курбанова –одна из лучших в Улан-Хееч. Здесь работы хватает всем. Главные помощники супруга и сыновья. В этом году от каждых ста овцематок, а их в отаре более семисот, здесь получено по 110 ягнят. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ведь в зимовке маточное поголовье требует особого содержания. Завезли необходимое количество кормов и зернофуража. Бесперебойно доставлялась вода. Полностью были отремонтированы помещения для содержания животных.



Весь апрель здесь трудились будущие ветеринары и учителя - студенты Башантинского колледжа. Они считают, что им повезло, ведь их практика проходит в одном из крупнейших овцеводческих хозяйств республики. Тем самым ребята закрепляют полученные знания и практические навыки в реальных условиях. А труд их будет оплачен.



В эти дни племзавод Улан-Хееч участвует в 19 Всероссийской выставке племенных овец, которая проходит в Астрахани. Как и в предыдущие годы, хозяйство намерено завоевать не одно золото. Кстати, Калмыкию там представляют 14 организаций, занимающихся разведением овец тонкорунного и грубошерстного направления. Свыше полутора миллионов ягнят получено в хозяйствах республики. Таковы предварительные итоги окотной компании. В числе лидеров Черноземельский и Яшкульский районы. Рекордный приплод молодняка в племзаводе «Улан-Хееч». В качестве помощников на этот период были привлечены студенты из Башантинского колледжа. За месяц они приобрели практические навыки, которые им пригодятся в будущей профессии.В этом году в Улан-Хееч получено свыше 20 тысяч ягнят. Это значительно больше, чем в прошлом году. Теперь уже окрепший молодняк весь световой день находится на пастбище. Это результат совместной и слаженной работы специалистов, животноводов и сакманщиков, говорит директор племзавода Джангар Сангаджиев. Кроме студентов на животноводческих стоянках сезонно трудятся и местные жители, как в советские времена. Несмотря на отсутствие собственной кормовой базы племенной завод сумел сохранить большое овцепоголовье.Животноводческая стоянка старшего чабана Курбана Курбанова –одна из лучших в Улан-Хееч. Здесь работы хватает всем. Главные помощники супруга и сыновья. В этом году от каждых ста овцематок, а их в отаре более семисот, здесь получено по 110 ягнят. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ведь в зимовке маточное поголовье требует особого содержания. Завезли необходимое количество кормов и зернофуража. Бесперебойно доставлялась вода. Полностью были отремонтированы помещения для содержания животных.Весь апрель здесь трудились будущие ветеринары и учителя - студенты Башантинского колледжа. Они считают, что им повезло, ведь их практика проходит в одном из крупнейших овцеводческих хозяйств республики. Тем самым ребята закрепляют полученные знания и практические навыки в реальных условиях. А труд их будет оплачен.В эти дни племзавод Улан-Хееч участвует в 19 Всероссийской выставке племенных овец, которая проходит в Астрахани. Как и в предыдущие годы, хозяйство намерено завоевать не одно золото. Кстати, Калмыкию там представляют 14 организаций, занимающихся разведением овец тонкорунного и грубошерстного направления.



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