Выездная сессия Петербургского международного экономического форума завершилась в Элисте. Ее тема «регионы России: новые точки роста» – особенно актуальна для малого и среднего предпринимательства, так как появляются все новые возможности для развития республиканского бизнес - сообщества. Участники могли напрямую задавать вопросы представителям властей как республиканских, так и федеральных.



Цель этой выездной сессии – привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Она стоит в ряду масштабных мероприятий, проводимых Фондом «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. Обеспечение устойчивой среды для развития бизнеса в регионе, а также раскрытие кадрового потенциала его жителей. Это два главных направления, над которыми сейчас работает республиканское правительство.



На одной площадке собрались представители бизнес-сообщества республики, эксперты, СМИ, представители власти. Участники смогли обсудить новые идеи и проекты, обменяться опытом и мнениями. Впервые в региональном мероприятии приняли участие иностранные партнеры.



Основной темой дискуссии стало развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры для повышения конкурентоспособности региона. Отдельное внимание уделили мерам государственной поддержке для бизнеса и обсудили общий инвестиционный климат в регионе.



А уже после пленарного заседания участники форума смогли на практике ознакомиться с главной отраслью республики – сельским хозяйством. Бескрайние степи и то количество свободно пасущихся животных буквально поразило гостей. В крестьянско-фермерском хозяйстве Будда Ики-Бурульского района, где их встречали, уже более 20 лет занимаются разведением племенных пород крупного и мелкого рогатого скота.



Говоря о результатах экономической сессии в Элисте, ее участники отметили, что все те идеи и предложения, озвученные на этой встрече, обязательно будут иметь продолжение. В том числе, и на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Для региона в первую очередь это касается проектов по установке солнечных электростанций.



Тогда же будет озвучен и национальный рейтинг инвестиционной привлекательности российских субъектов, который позволит в полной мере оценить «самочувствие» бизнеса в регионах. Выездная сессия Петербургского международного экономического форума завершилась в Элисте. Ее тема «регионы России: новые точки роста» – особенно актуальна для малого и среднего предпринимательства, так как появляются все новые возможности для развития республиканского бизнес - сообщества. Участники могли напрямую задавать вопросы представителям властей как республиканских, так и федеральных.Цель этой выездной сессии – привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Она стоит в ряду масштабных мероприятий, проводимых Фондом «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. Обеспечение устойчивой среды для развития бизнеса в регионе, а также раскрытие кадрового потенциала его жителей. Это два главных направления, над которыми сейчас работает республиканское правительство.На одной площадке собрались представители бизнес-сообщества республики, эксперты, СМИ, представители власти. Участники смогли обсудить новые идеи и проекты, обменяться опытом и мнениями. Впервые в региональном мероприятии приняли участие иностранные партнеры.Основной темой дискуссии стало развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры для повышения конкурентоспособности региона. Отдельное внимание уделили мерам государственной поддержке для бизнеса и обсудили общий инвестиционный климат в регионе.А уже после пленарного заседания участники форума смогли на практике ознакомиться с главной отраслью республики – сельским хозяйством. Бескрайние степи и то количество свободно пасущихся животных буквально поразило гостей. В крестьянско-фермерском хозяйстве Будда Ики-Бурульского района, где их встречали, уже более 20 лет занимаются разведением племенных пород крупного и мелкого рогатого скота.Говоря о результатах экономической сессии в Элисте, ее участники отметили, что все те идеи и предложения, озвученные на этой встрече, обязательно будут иметь продолжение. В том числе, и на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Для региона в первую очередь это касается проектов по установке солнечных электростанций.Тогда же будет озвучен и национальный рейтинг инвестиционной привлекательности российских субъектов, который позволит в полной мере оценить «самочувствие» бизнеса в регионах.



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