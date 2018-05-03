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Вчера, 12:23

В Элисте стартует выездная сессия Петербуржского международного экономического форума


В Элисте стартует выездная сессия Петербуржского международного экономического форумаСегодня впервые в Элисте пройдет выездная сессия Петербуржского международного экономического форума.

Тема предстоящей встречи – «Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор». Это одна из важных задач, стоящая перед субъектами страны. Как помочь предприятиям разобраться в глобальных трендах и встроиться в цепочки производств международных лидеров и что еще предпринять, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор?

Участники попытаются найти ответы на эти вопросы в ходе пленарного заседания, в практической части они побывают на предприятиях АПК - комплексе разведения крупного рогатого скота и овец калмыцкой породы, а также осетровой ферме.

В форуме примут представители органов власти и предпринимательского сообщества. Более подробно смотрите в дневных выпусках «Вестей».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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