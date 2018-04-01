В Оренбурге завершается научно-практическая конференция по мясному скотоводству

Сегодня в Оренбурге завершается Международная научно-практическая конференция «Мясное скотоводство – приоритеты и перспективы развития». Делегацию Калмыкии возглавляет министр Баатр Болаев. О рынке мясного скота и говядины на территории евразийского пространства говорили в рамках круглого стола.



Среди участников - ведущие отечественные и зарубежные ученые и практики агропромышленного комплекса, руководители сельхоз предприятий, представители государственных ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов. Основные вопросы встречи: совершенствование породных и продуктивных качеств мясного скота, максимальное использование его генетического потенциала, реализация говядины. Сегодня в Оренбурге завершается Международная научно-практическая конференция «Мясное скотоводство – приоритеты и перспективы развития». Делегацию Калмыкии возглавляет министр Баатр Болаев. О рынке мясного скота и говядины на территории евразийского пространства говорили в рамках круглого стола.Среди участников - ведущие отечественные и зарубежные ученые и практики агропромышленного комплекса, руководители сельхоз предприятий, представители государственных ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов. Основные вопросы встречи: совершенствование породных и продуктивных качеств мясного скота, максимальное использование его генетического потенциала, реализация говядины.



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