В Элисте прошел форум сельхозтоваропроизводителей

Трехдневный форум по информационно-консультационному обеспечению сельхозтоваропроизводителей и развитию кооперации, который состоялся в Элисте, дал возможность участникам обменяться опытом и наметить круг вопросов, по которым необходимо оказать помощь фермерам. На форум приехали представители федерального министерства, агрономы, зоотехники и специалисты из многих регионов страны. Обсудили практические наработки в сфере консультирования и переподготовки кадров АПК, опыт Калмыкии в развитии мясного скотоводства. Большое внимание также было уделено развитию агротуризма. Итоги всероссийского форума в материале Ольги Эняевой.



Три дня плодотворной работы участников форума показали, что задач, которые предстоит решить в ближайшее время, немало. Это скорее план на опережение. К примеру, внимание было уделено вопросам, связанным с развитием сельхозпотребкооперации, агротуризма. Что свидетельствует о том, насколько востребованной становится сегодня информационная деятельность, центральным звеном которой является функционирующий при Минсельхозе России федеральный центр консультирования и переподготовки кадров АПК. Основное направление нацелено на оказание практической помощи фермерам в организации и повышении эффективности производства продукции, ее переработки. По словам руководителя этого центра Ольги Мелентьевой, необходимо сделать консультационное поле доступным.



Как было отмечено, будущее российского села во многом зависит от консультантов, которые призваны помогать фермерам на начальных этапах введения бизнеса. При этом ключевое значение для отрасли имеют система распространения научно-технических знаний, внедрение инновационных технологий. Кстати, по итогам форума для специалистов Калмыцкой информационно-консультационной службы было организовано обучение по оказанию услуг с учетом зарубежного опыта.



Ну, а практическая часть форума состоялась на базе Агрофирмы «Уралан» в Приютненском районе, которая специализируется на разведении крупного рогатого скота калмыцкой породы. Еще в 2010 году был запущен откормочный комплекс на 2000 голов КРС. Генеральный директор предприятия Магомед-Салам Махдиев провел экскурсию и рассказал о методах выращивания племенного поголовья.



Это крепкое многоотраслевое хозяйство, где организована собственная кормовая база. Кроме того, оно является поставщиком высокопродуктивных племенных животных. Производство говядины, по качеству не уступающей мировым стандартам, здесь реальность. А добиться этого удалось благодаря должному уходу за скотом и знающим свое дело фермерам. В планах -увеличить численность поголовья до пяти тысяч.



Результаты работы очевидны, говорят участники форума. Между тем, благодаря системной государственной поддержке в рамках реализации региональных программ поголовье мясного скота в республике выросло. Его разведением занимаются во многих регионах нашей большой страны. Как было отмечено, проблемы в развитии отрасли есть, но они постепенно решаются. Также на форуме разговор шел о селекционной племенной работе. О том, как надо работать, чтобы создавать высокопродуктивные стада. В частности, речь шла об опыте создания заводского типа «Айта» в племзаводе «Агробизнес». А ведь одна из задач форума - обмен успешными практиками. И в этом плане федеральный центр консультирования выступает связующим звеном между научными организациями и товаропроизводителями.



По итогам форума с трибун прозвучало немало предложений. К примеру, о привлечении средств из федерального бюджета для обеспечения эффективной деятельности учреждений. Деньги будут направлены на материально-техническое оснащение информационно-консультационной службы регионов. В их число входит и Калмыкия. Трехдневный форум по информационно-консультационному обеспечению сельхозтоваропроизводителей и развитию кооперации, который состоялся в Элисте, дал возможность участникам обменяться опытом и наметить круг вопросов, по которым необходимо оказать помощь фермерам. На форум приехали представители федерального министерства, агрономы, зоотехники и специалисты из многих регионов страны. Обсудили практические наработки в сфере консультирования и переподготовки кадров АПК, опыт Калмыкии в развитии мясного скотоводства. Большое внимание также было уделено развитию агротуризма. Итоги всероссийского форума в материале Ольги Эняевой.Три дня плодотворной работы участников форума показали, что задач, которые предстоит решить в ближайшее время, немало. Это скорее план на опережение. К примеру, внимание было уделено вопросам, связанным с развитием сельхозпотребкооперации, агротуризма. Что свидетельствует о том, насколько востребованной становится сегодня информационная деятельность, центральным звеном которой является функционирующий при Минсельхозе России федеральный центр консультирования и переподготовки кадров АПК. Основное направление нацелено на оказание практической помощи фермерам в организации и повышении эффективности производства продукции, ее переработки. По словам руководителя этого центра Ольги Мелентьевой, необходимо сделать консультационное поле доступным.Как было отмечено, будущее российского села во многом зависит от консультантов, которые призваны помогать фермерам на начальных этапах введения бизнеса. При этом ключевое значение для отрасли имеют система распространения научно-технических знаний, внедрение инновационных технологий. Кстати, по итогам форума для специалистов Калмыцкой информационно-консультационной службы было организовано обучение по оказанию услуг с учетом зарубежного опыта.Ну, а практическая часть форума состоялась на базе Агрофирмы «Уралан» в Приютненском районе, которая специализируется на разведении крупного рогатого скота калмыцкой породы. Еще в 2010 году был запущен откормочный комплекс на 2000 голов КРС. Генеральный директор предприятия Магомед-Салам Махдиев провел экскурсию и рассказал о методах выращивания племенного поголовья.Это крепкое многоотраслевое хозяйство, где организована собственная кормовая база. Кроме того, оно является поставщиком высокопродуктивных племенных животных. Производство говядины, по качеству не уступающей мировым стандартам, здесь реальность. А добиться этого удалось благодаря должному уходу за скотом и знающим свое дело фермерам. В планах -увеличить численность поголовья до пяти тысяч.Результаты работы очевидны, говорят участники форума. Между тем, благодаря системной государственной поддержке в рамках реализации региональных программ поголовье мясного скота в республике выросло. Его разведением занимаются во многих регионах нашей большой страны. Как было отмечено, проблемы в развитии отрасли есть, но они постепенно решаются. Также на форуме разговор шел о селекционной племенной работе. О том, как надо работать, чтобы создавать высокопродуктивные стада. В частности, речь шла об опыте создания заводского типа «Айта» в племзаводе «Агробизнес». А ведь одна из задач форума - обмен успешными практиками. И в этом плане федеральный центр консультирования выступает связующим звеном между научными организациями и товаропроизводителями.По итогам форума с трибун прозвучало немало предложений. К примеру, о привлечении средств из федерального бюджета для обеспечения эффективной деятельности учреждений. Деньги будут направлены на материально-техническое оснащение информационно-консультационной службы регионов. В их число входит и Калмыкия.



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