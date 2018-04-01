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Сегодня, 12:35

Калмыцкие предприниматели получат кредиты с минимальной процентной ставкой


Калмыцкие предприниматели получат кредиты с минимальной процентной ставкойКалмыцкие предприниматели получат кредиты с минимальной процентной ставкой. Это даст возможность и начинающим бизнесменам, и тем, кто уже имеет опыт в этой сфере, развивать свое дело и расширять производство. Это очень удобно и своевременно, признаются фермеры, занимающиеся выращиванием овощей и фруктов. Зарекомендовавшие себя на местном уровне предприниматели планируют обеспечить собственной продукцией и жителей всей республики.

Предприниматель Виталий Горобченко регулярно приезжает в село Троицкое за товаром. Здесь в местных теплицах уже более двух лет выращивают огурцы. Производители остановили свой выбор на голландских сортах – тенелюбивых и с хорошей урожайностью. А главное, овощи пришлись по вкусу жителям степного региона.

Путь от маленького семени до вкусного, хрустящего огурца на столе равен примерно сорока пяти – пятидесяти дням. Все это время производители бережно ухаживают за ними. Пересаживают саженцы в почву, следят за непрерывным капельным орошением, поддерживают необходимую для растений температуру. Так, в среднем с одного квадратного метра здесь собирают до двадцати пяти килограммов в день. В планах у руководства этого хозяйства расширение площади теплиц и ассортимента выращиваемой продукции. Для этого Юрий Секенов оформляет кредит с минимальной процентной ставкой. Помощь в этом ему оказывает региональное министерство сельского хозяйства.

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для предпринимателей Калмыкии – одно из ключевых направлений в работе регионального правительства. В этом на собственном примере убедился агрофермер из села Троицкое Юрий Секенов. В целом же, власти стараются оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу республики.

О востребованности троицких огурцов говорит и еще один оптовик – Аслан Исмаилов. На рынке он работает почти двадцать лет.

Приемлемая цена и высокое качество – вот что привлекает покупателей, говорит Аслан. А потому, продолжает он, хотелось бы наращивать поставки экологически чистой овощной продукции.

Перспективы, существующие в республике для развития малых и средних форм предпринимательства, а также настрой самих производителей говорит о том, что в скором времени жители Калмыкии смогут потреблять не только огурцы местного производства, но и другую экологически чистую продукцию.



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