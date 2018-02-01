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Сегодня, 11:47

Депутаты ГосДумы поздравили жителей Калмыкии с праздником Цаган Сар


Депутаты ГосДумы поздравили жителей Калмыкии с праздником Цаган СарЖителей Калмыкии поздравили и депутаты Государственной Думы. Марина Мукабенова отметила, что бережно сохраняя наши национальные обычаи, мы передаем молодому поколению уникальную культуру своего народа и ценности, которые во все времена служат духовным и нравственным ориентиром для нашего народа.

А Батор Адучиев в поздравлении пожелал: пусть этот светлый день принесет вам и вашим близким счастье, удачу в достижении намеченных целей, семейное благополучие и праздничное настроение.



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