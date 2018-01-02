По итогам прошлого года консолидированный бюджет Калмыкии увеличен на 31 процент и составляет более 7 миллиардов рублей. Об этом Алексею Орлову сообщил председатель правительства Игорь Зотов. Он отметил, что сейчас проводится процедура подписания соглашений с федеральным центром. В рамках софинансирования в республику будет направлено около двух миллиардов рублей. Алексей Орлов рекомендовал участвовать в новых видах господдержки по линии министерства сельского хозяйства России.



Все соглашения между федеральным центром и республикой будут подписаны уже к середине февраля, отметил Игорь Зотов. По итогам прошлого года консолидированный бюджет Калмыкии увеличен на 31 процент и составляет более 7 миллиардов рублей. Об этом Алексею Орлову сообщил председатель правительства Игорь Зотов. Он отметил, что сейчас проводится процедура подписания соглашений с федеральным центром. В рамках софинансирования в республику будет направлено около двух миллиардов рублей. Алексей Орлов рекомендовал участвовать в новых видах господдержки по линии министерства сельского хозяйства России.Все соглашения между федеральным центром и республикой будут подписаны уже к середине февраля, отметил Игорь Зотов.



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