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Вчера, 17:00

Консолидированный бюджет Калмыкии увеличен на 31%


Консолидированный бюджет Калмыкии увеличен на 31%По итогам прошлого года консолидированный бюджет Калмыкии увеличен на 31 процент и составляет более 7 миллиардов рублей. Об этом Алексею Орлову сообщил председатель правительства Игорь Зотов. Он отметил, что сейчас проводится процедура подписания соглашений с федеральным центром. В рамках софинансирования в республику будет направлено около двух миллиардов рублей. Алексей Орлов рекомендовал участвовать в новых видах господдержки по линии министерства сельского хозяйства России.

Все соглашения между федеральным центром и республикой будут подписаны уже к середине февраля, отметил Игорь Зотов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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