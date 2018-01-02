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Сегодня, 11:30

Итоги конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату»


Итоги конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», о планах на 2018год, а также о поручениях главы региона Алексея Орлова. Об этом и многом другом расскажет министр экономики и торговли Калмыкии Зоя Санджиева. Также речь пойдет о реализации «дорожных карт» направлены на снижение административных барьеров для предпринимателей. И еще. Профильное ведомство неоднократно проводит конкурсы проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Победители получают субсидии из республиканского бюджета на реализацию своих программ. Также руководитель ведомства ответить, на какие еще меры поддержки сегодня могут рассчитывать эти организации.

Полную версию интервью министра экономики и торговли Калмыкии Зои Санджиевой смотрите сегодня в 18 часов на телеканале Россия 24.



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