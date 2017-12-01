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Вчера, 21:00

В Ики-Бурульском РМО утвердили бюджет на будущий год


В Ики-Бурульском РМО утвердили бюджет на будущий годУтверждают в эти дни и районные бюджеты. Принят сегодня районными депутатами главный финансовый документ на 2018 в Ики - Бурульском РМО. Он профицитный, но социально ориентированный. В нем предусмотрены средства на реализацию не 9 целевых программ. Наряду с животноводством здесь стали развивать и растениеводство. В этом году хлеборобы внесли весьма существенный вклад в общий республиканский каравай, собрав более 105 тыс. тонн зерна. Укрепляется и кормовая база, что позволяет содержать крупный рогатый скот на откорме. На сегодня – это не менее 3 тыс. голов. А на встрече с активом РМО – депутат Госдумы рассказал, какие сегодня стоят задачи перед аграриями страны.



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