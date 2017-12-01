Сегодня на 29-ом внеочередной заседании Элистинского городского собрания депутатами был принят бюджет Элисты на 2018 и 19-го годы. Накануне вопрос активно обсуждался на комитетах. Доходная часть бюджета Элисты в следующем году составит без малого 1 миллиард 700 миллионов, при этом расходы превышают эту сумму на 50 миллионов. Традиционно городская казна будет пополнятся за счет налоговых и неналоговых поступлений, это порядка 800-сот миллионов рублей, значительные суммы ожидаются от налогов на доходы физлиц и земельного налога. 900-сот миллионов поступят в виде межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов. Ряд вопросов у депутатов собрания были связаны со снижением доходной части бюджета 2018 года, по сравнению с текущим. Сегодня на 29-ом внеочередной заседании Элистинского городского собрания депутатами был принят бюджет Элисты на 2018 и 19-го годы. Накануне вопрос активно обсуждался на комитетах. Доходная часть бюджета Элисты в следующем году составит без малого 1 миллиард 700 миллионов, при этом расходы превышают эту сумму на 50 миллионов. Традиционно городская казна будет пополнятся за счет налоговых и неналоговых поступлений, это порядка 800-сот миллионов рублей, значительные суммы ожидаются от налогов на доходы физлиц и земельного налога. 900-сот миллионов поступят в виде межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов. Ряд вопросов у депутатов собрания были связаны со снижением доходной части бюджета 2018 года, по сравнению с текущим.



Смотреть полный выпуск новостей



