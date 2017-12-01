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Вчера, 21:00

Министр финансов подвел итоги уходящего года


Министр финансов подвел итоги уходящего годаС начала текущего года в республиканский бюджет поступило 4 миллиарда рублей собственных доходов. Этот уровень регион преодолел впервые. И, по словам профильного министра Очира Шургучеева, рекордный показатель был достигнут благодаря наращиванию в полтора раза доходов по таким статьям как налог на прибыль, имущество и доходы физических лиц. В частности, выросли поступления от таких крупнейших международных нефтяных компаний как "Лукойл" и Каспийский трубопроводный консорциум. Что же касается государственного долга республики, то на начало текущего года он составлял около трех миллиардов рублей. Чтобы войти в программу по его реструктуризации к 1 декабря 2018 года он должен быть снижен на двенадцать процентов. Что же касается текущих социально значимых расходов, то, по словам Шургучеева, до конца декабря они будут закрыты.



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