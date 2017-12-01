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1-12-2017, 19:54

Сто шагов к инвестициям


Сто шагов к инвестициямСегодня в Москве Алексей Орлов принял участие в ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». Это совместный проект информационного агентства России ТАСС и Агентства стратегических инициатив.

Представители администрации президента, федеральных министерств и ведомств, руководители регионов, предприниматели, эксперты обсудили вопросы совершенствования инвестиционного климата. В ходе конференции подвели и итоги образовательной программы. Глава Калмыкии, в том числе и как член экзаменационной комиссии, выступил по теме запланированной панельной дискуссии - «Развитие региональных управленческих команд».

Алексей Орлов отметил, что в условиях сокращения бюджетных инвестиций региональные управленческие команды нуждаются в эффективной модели повышения управленческого мастерства.

Также он подчеркнул, что представители Калмыкии прошли обучение по целевой программе. И тот уровень знаний, который они получили, переводят на уровень муниципалитетов, поскольку сегодня в республике создается программа совместно с КалмГУ по подготовке команд муниципального развития.



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