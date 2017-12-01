В хозяйствах Калмыкии продолжается зимовка. Залог ее успешного проведения – прочный запас кормов, считают животноводы. В этом году в числе лидеров по сбору урожая – Ики-Бурульский район. Поэтому зернофуража здесь для общественного поголовья хватит на весь период. При этом погодные условия пока позволяют выпасать животных весь световой день. Ольга Эняева из Ики-Бурульского района.



Зима еще не в полной мере вступила в свои права, но животноводы не сбавляют темпы, готовясь к непредвиденным ситуациям. Пока погода позволяет, используется подножный корм. По словам главы КФХ Шамхала Шамхалова, маточное поголовье, которое содержится на стоянке, требует особого ухода. А потому сбалансированный рацион кормления в зимний период – это необходимость. Степень упитанности животных непременно скажется и на результатах окотной кампании, говорит он. Плановые показатели по получению приплода остаются на уровне прошлых лет: от ста овцематок сто ягнят.



В октябре на откорм поставили 160 овец. Теперь все усилия направлены на решение вполне конкретной задачи - увеличить среднесуточный привес молодняка до ста пятидесяти граммов. В дальнейшем, говорит глава КФХ Шамхал Шамхалов, планируем выращивать овец породы меринос. У этих животных хороший экстерьер. Кроме того, сейчас востребована тонкорунная шерсть, так необходимая для развития легкой промышленности. А мясо отличается вкусовыми качествами.



В хозяйстве также имеется поголовье крупного рогатого скота. Развитию КФХ в большей степени способствует поддержка со стороны государства. К тому же Шамхал Шамхалов – потомственный животновод. Работы в семейной бригаде хватает всем. К нелегкому труду приучает и сыновей. Сейчас в Ики-Бурульском районе восемь хозяйств занимаются откормом племенного скота. Причем кормовая база ряда КФХ позволяет развивать это направление. В планах увеличить численность поголовья до трех тысяч. Вся эта работа выполняется в свете реализации поручений главы Калмыкии.



По словам начальника АПК Вячеслава Маслова, главное в зимний период, не допустить падежА поголовья и реализовать намеченные планы. А запас грубых кормов позволит провести зимовку на должном уровне. В этом году Ики-Бурульцы в числе лидеров по сбору урожая. Поэтому зернофуража для общественного поголовья хватит на весь период. В хозяйствах Калмыкии продолжается зимовка. Залог ее успешного проведения – прочный запас кормов, считают животноводы. В этом году в числе лидеров по сбору урожая – Ики-Бурульский район. Поэтому зернофуража здесь для общественного поголовья хватит на весь период. При этом погодные условия пока позволяют выпасать животных весь световой день. Ольга Эняева из Ики-Бурульского района.Зима еще не в полной мере вступила в свои права, но животноводы не сбавляют темпы, готовясь к непредвиденным ситуациям. Пока погода позволяет, используется подножный корм. По словам главы КФХ Шамхала Шамхалова, маточное поголовье, которое содержится на стоянке, требует особого ухода. А потому сбалансированный рацион кормления в зимний период – это необходимость. Степень упитанности животных непременно скажется и на результатах окотной кампании, говорит он. Плановые показатели по получению приплода остаются на уровне прошлых лет: от ста овцематок сто ягнят.В октябре на откорм поставили 160 овец. Теперь все усилия направлены на решение вполне конкретной задачи - увеличить среднесуточный привес молодняка до ста пятидесяти граммов. В дальнейшем, говорит глава КФХ Шамхал Шамхалов, планируем выращивать овец породы меринос. У этих животных хороший экстерьер. Кроме того, сейчас востребована тонкорунная шерсть, так необходимая для развития легкой промышленности. А мясо отличается вкусовыми качествами.В хозяйстве также имеется поголовье крупного рогатого скота. Развитию КФХ в большей степени способствует поддержка со стороны государства. К тому же Шамхал Шамхалов – потомственный животновод. Работы в семейной бригаде хватает всем. К нелегкому труду приучает и сыновей. Сейчас в Ики-Бурульском районе восемь хозяйств занимаются откормом племенного скота. Причем кормовая база ряда КФХ позволяет развивать это направление. В планах увеличить численность поголовья до трех тысяч. Вся эта работа выполняется в свете реализации поручений главы Калмыкии.По словам начальника АПК Вячеслава Маслова, главное в зимний период, не допустить падежА поголовья и реализовать намеченные планы. А запас грубых кормов позволит провести зимовку на должном уровне. В этом году Ики-Бурульцы в числе лидеров по сбору урожая. Поэтому зернофуража для общественного поголовья хватит на весь период.



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