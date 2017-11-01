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Сегодня, 14:34

Бюджет Калмыкии рассмотрен в первом чтении


Бюджет Калмыкии рассмотрен в первом чтенииНа сессии Народного Хурала республики в первом чтении рассмотрен главный финансовый документ. В частности, в бюджете на 2018 год заложены средства на софинансирование для участия в федеральных программах по линии министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Об этом в интервью «Вестям» сообщил профильный региональный министр Кирилл Ботов.

Так, на развитие жилищного строительства до 2020 года в следующем 2018-м, 112 граждан льготной категории должны быть обеспечены жильем. А что касается транспортного комплекса и дорожного хозяйства планируется возведение сельской автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием в Городовиковском районе.

Полную версию интервью министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Кирилла Ботова смотрите сегодня в 18 часов в эфире телеканале Россия 24.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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