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Сегодня, 12:59

На заседании правительства обсудили капремонт


На заседании правительства обсудили капремонтКапитальный ремонт общего имущества многоэтажек в регионе – одна из главных тем сегодняшнего заседания Правительства. Самая актуальная проблема - необходимость замены лифтов. 25-летний срок эксплуатации истек уже у 52 объектов, 12 из которых уже остановлены. На их ремонт необходимы солидные средства. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, решить этот вопрос в рамках действующей региональной системы не представляется возможным. Потому в ресбюджете на следующий год решено предусмотреть расходы по замене оборудования на сумму более 17 миллионов рублей. Из них - 4 миллиона выделят на замену подъемников в доме номер 11 в 6 микрорайоне.

Отчет держал и руководитель аграрного ведомства. Речь шла об откормочных площадках. На сегодня, по данным министерства, в Калмыкии 70 таких объектов. В них содержится от пятидесяти до двух тысяч голов сельхозживотных. Строительство еще 37 продолжается в районах. Обсудили и подготовку к зимовке. Сегодня в хозяйствах заготовлено более семисот тысяч тонн грубых кормов. Для зимующего поголовья подготовлены около 4 тысяч стоянок. На местах проведены работы по очистке и дезинфекции.



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