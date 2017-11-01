На заседании правительства обсудили капремонт

Капитальный ремонт общего имущества многоэтажек в регионе – одна из главных тем сегодняшнего заседания Правительства. Самая актуальная проблема - необходимость замены лифтов. 25-летний срок эксплуатации истек уже у 52 объектов, 12 из которых уже остановлены. На их ремонт необходимы солидные средства. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, решить этот вопрос в рамках действующей региональной системы не представляется возможным. Потому в ресбюджете на следующий год решено предусмотреть расходы по замене оборудования на сумму более 17 миллионов рублей. Из них - 4 миллиона выделят на замену подъемников в доме номер 11 в 6 микрорайоне.



Отчет держал и руководитель аграрного ведомства. Речь шла об откормочных площадках. На сегодня, по данным министерства, в Калмыкии 70 таких объектов. В них содержится от пятидесяти до двух тысяч голов сельхозживотных. Строительство еще 37 продолжается в районах. Обсудили и подготовку к зимовке. Сегодня в хозяйствах заготовлено более семисот тысяч тонн грубых кормов. Для зимующего поголовья подготовлены около 4 тысяч стоянок. На местах проведены работы по очистке и дезинфекции. Капитальный ремонт общего имущества многоэтажек в регионе – одна из главных тем сегодняшнего заседания Правительства. Самая актуальная проблема - необходимость замены лифтов. 25-летний срок эксплуатации истек уже у 52 объектов, 12 из которых уже остановлены. На их ремонт необходимы солидные средства. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, решить этот вопрос в рамках действующей региональной системы не представляется возможным. Потому в ресбюджете на следующий год решено предусмотреть расходы по замене оборудования на сумму более 17 миллионов рублей. Из них - 4 миллиона выделят на замену подъемников в доме номер 11 в 6 микрорайоне.Отчет держал и руководитель аграрного ведомства. Речь шла об откормочных площадках. На сегодня, по данным министерства, в Калмыкии 70 таких объектов. В них содержится от пятидесяти до двух тысяч голов сельхозживотных. Строительство еще 37 продолжается в районах. Обсудили и подготовку к зимовке. Сегодня в хозяйствах заготовлено более семисот тысяч тонн грубых кормов. Для зимующего поголовья подготовлены около 4 тысяч стоянок. На местах проведены работы по очистке и дезинфекции.



Смотреть полный выпуск новостей



