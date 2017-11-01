Калмыцкие предприниматели смогут получить грант 1 миллион рублей в рамках бизнес-конкурса. Это один из проектов, который получит дальнейшую реализацию по итогам делового форума «Территория развития». Об этом шла речь в ходе рабочей встречи Главы Калмыкии Алексея Орлова с министром экономики и торговли региона Зоей Санджиевой. Форум завершился на прошлой неделе. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Прежде всего, это представители малого и среднего бизнеса. На дискуссионных площадках они смогли обсудить ускоренные пути экономического развития региона. А также встретиться с экспертами в области маркетинга и краудсорсинга.



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