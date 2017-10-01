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Сегодня, 19:16

Жители племзавода им.Чапчаева получат положенные по закону земельные наделы


Жители племзавода им.Чапчаева получат положенные по закону земельные наделы296 жителей племзавода имени Чапчаева получат положенные по закону земельные наделы. Этот вопрос был рассмотрен сегодня на совещании, которое провел премьер – министр Игорь Зотов с участием представителей руководства Кетченеровского РМО, сельских муниципальных образований и депутатов, а также всех заинтересованных структур. Напомним, что пайщики были вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы получить долгожданные свидетельства о государственной регистрации права. Речь идет о сорока четырех тысяч гектаров земли, часть которой будет отдана в аренду данному хозяйству.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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