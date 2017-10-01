Жители племзавода им.Чапчаева получат положенные по закону земельные наделы

296 жителей племзавода имени Чапчаева получат положенные по закону земельные наделы. Этот вопрос был рассмотрен сегодня на совещании, которое провел премьер – министр Игорь Зотов с участием представителей руководства Кетченеровского РМО, сельских муниципальных образований и депутатов, а также всех заинтересованных структур. Напомним, что пайщики были вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы получить долгожданные свидетельства о государственной регистрации права. Речь идет о сорока четырех тысяч гектаров земли, часть которой будет отдана в аренду данному хозяйству. 296 жителей племзавода имени Чапчаева получат положенные по закону земельные наделы. Этот вопрос был рассмотрен сегодня на совещании, которое провел премьер – министр Игорь Зотов с участием представителей руководства Кетченеровского РМО, сельских муниципальных образований и депутатов, а также всех заинтересованных структур. Напомним, что пайщики были вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы получить долгожданные свидетельства о государственной регистрации права. Речь идет о сорока четырех тысяч гектаров земли, часть которой будет отдана в аренду данному хозяйству.



Смотреть полный выпуск новостей



