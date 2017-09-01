Вся жизнь- театр. Заслуженная артистка Калмыкии Татьяна Кожиева отмечает 60-летний юбилей. Сегодня на сцене родного театра она представит концертную программу «Асхни сяяхн наадн», в котором актриса выступит и как исполнитель, и как автор. Образы, созданные ею за годы служения родному театру, а пришла она сюда ещё юной девушкой - всегда привлекали внимание зрителей и получали положительные отзывы театральной критики и ведущих деятелей искусства. Человеческое обаяние и совершенное владение калмыцким языком позволяют артистке принимать активное участие в постановке спектаклей по пьесам национальной драматургии. Он, признаётся юбилярша, стал для неё родным. Вся жизнь- театр. Заслуженная артистка Калмыкии Татьяна Кожиева отмечает 60-летний юбилей. Сегодня на сцене родного театра она представит концертную программу «Асхни сяяхн наадн», в котором актриса выступит и как исполнитель, и как автор. Образы, созданные ею за годы служения родному театру, а пришла она сюда ещё юной девушкой - всегда привлекали внимание зрителей и получали положительные отзывы театральной критики и ведущих деятелей искусства. Человеческое обаяние и совершенное владение калмыцким языком позволяют артистке принимать активное участие в постановке спектаклей по пьесам национальной драматургии. Он, признаётся юбилярша, стал для неё родным.



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