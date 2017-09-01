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Сегодня, 18:08

В Министерстве экономики обсудили внедрение упрощенных моделей ведения бизнеса


В Министерстве экономики обсудили внедрение упрощенных моделей ведения бизнесаO внедрении упрощенных моделей ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъекта говорили сегодня на заседании профильного Совета при Главе республики. По данным регионального МинЭка, этот показатель по Калмыкии превышает средний по стране почти на 10 %. Калмыкия идёт с опережением и по «Получению разрешения на строительство и территориальное планирование». Здесь, прежде всего, учитываются перевод в электронный вид и предоставление через МФЦ муниципальных услуг таких как, выдача градостроительного плана земельного участка, разрешений на строительство. Но, по словам руководителя строительного ведомства Кирилла Ботова, эти целевые показатели выполняют не все районы. До 25 сентября муниципалитеты должны предоставить отчёт.

По итогам рейтинга органов местного самоуправления по содействию конкуренции и созданию благоприятных условий для инвестиций за 1 полугодие текущего года 1 место уверенно занимает Элиста, на втором – Лаганское РМО и третье за Ики-Бурульским районом.



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