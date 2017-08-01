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Сегодня, 12:29

Обеспеченность грубыми кормами составляет 80 процентов


Обеспеченность грубыми кормами составляет 80 процентовДо конца лета остается всего две недели, во многих хозяйствах республики воспользовались теплыми солнечными месяцами, чтобы впрок заготовить кормовую базу. На каком этапе эта ответственная для животноводов пора в Кетченеровском районе, узнавала Айна Гуспанова.

Крестьянско-фермерское хозяйство Николая Семенова в Кетченеровском РМО одно из образцовых. Оно расположено недалеко от райцентра, здесь есть все блАга цивилизации, что, безусловно, облегчает труд животноводов и позволяет сосредоточиться на наращивании поголовья.

Успешное ведение хозяйства – это, прежде всего, отлаженный механизм взаимосвязанных сезонных кампаний. Все как в басне. С начала лета здесь не теряют ни одного солнечного дня, чтобы как можно скорее запастись кормами на зиму. Учитывая, что в наличии есть необходимая сельхозтехника и КФХ для Семеновых – давно семейный подряд, заготовка не бьет по карману, да и за качество сена волноваться не приходится.

В целом по району, заготовка кормов продлится еще до конца лета, что обеспечить на 100% всё имеющееся поголовье. А это почти 60 тысяч голов КРС, более 180 тысяч мелкого рогатого скота.

Ну а если говорить в масштабах республики, то обеспеченность грубыми кормами с учетом переходящего фонда во всех формах хозяйствования, составляет около 80% . Кампания по заготовке продолжается.



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