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Сегодня, 12:35

По итогам уборки зерновых собран рекордный урожай


По итогам уборки зерновых собран рекордный урожайПо итогам уборки зерновых собран рекордный урожай. Данные сегодня озвучили в республиканском сельскохозяйственном ведомстве. С площади чуть более двухсот двадцати тысяч гектаров намолочено 565 тысяч тонн зерна. Лидером уборочной страды является Яшалтинский район. Здесь в среднем с гектара собирали по 38 центнеров зерна. Далее - Городовиковский, Ики- Бурульский РМО.

Успех хлеборобов специалисты объясняют тем, что в хозяйствах серьезное внимание уделяется культуре ведения земледелия. Это качественная подготовка и уход за паровыми полями, минеральная подкормка озимых, борьба с сорняками. В настоящее время механизаторы ведут подготовку к осеннему севу.



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