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Сегодня, 12:10

Новая система расчета с учетом кадастровой стоимости


Новая система расчета с учетом кадастровой стоимостиСередина лета - это не только время отпусков, но и пора проверки своей налоговой состоятельности. Уже совсем скоро начнут поступать уведомления с расчетом сумм налогов на имущество за прошлый год. На этот раз он будет считаться по-новому.

О нововведениях жители Элисты осведомлены. В налоговой службе акцентируют внимание на том, что начиная уже с 2017 года имущественный налог будет начисляться с учетом кадастровой стоимости, максимально приближенной к рыночной. Что приведет к повышенным ставкам. Однако государство, чтобы облегчить это бремя, идет навстречу собственникам. Для этого вводятся понижающие коэффициенты с поэтапным увеличением размера налога в первые четыре года. В текущем – году он равен двум десятым процента. В 2017- поднимется до четырёх десятых и и.т.д. К 2020 году в квитанциях будет уже полная сумма налога на имущество. Кроме того, для снижения размера налога предусмотрен вычет. Речь идет о квадратных метрах, которые необходимо вычесть из общей площади занимаемой недвижимости.

Предусмотренные ранее льготы сохранены. В этой категории, как известно, и пенсионеры. Они освобождаются от уплаты налогов, но только по одному из видов объектов.

Информацию о кадастровой стоимости имущества можно получить в профильной службе или в офисах МФЦ.

В случае возникновения спорных вопросов, можно направить заявление в суд или в Управление Росреестра, где создана специальная комиссия. Там только с начала этого года рассмотрено уже 11 обращений граждан.

Подобные дела рассмотрены и в Верховном суде Калмыкии.
Уже осенью граждане начнут получать квитанции с новыми расчетами, оплатить их нужно будет до конца года.



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