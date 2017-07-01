7,5 млн рублей из регионального бюджета пойдут на ремонт Республиканского центра спортивной подготовки
7,5 миллионов рублей из регионального бюджета пойдут на ремонт цокольного этажа республиканского центра спортивной подготовки. Об этом сообщил вице-премьер Боова Бадмаев. На площади 1700 квадратных метров разместится зал для тяжелоатлетов, лучников, будет выделено помещение и для занятий борьбой и пауэрлифтингом. Особое внимание руководство центра уделяет спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Из федерального бюджета на развитие материально-технической базы комплекса также будет выделено 2,5 миллиона рублей.