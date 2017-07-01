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Сегодня, 12:10

7,5 млн рублей из регионального бюджета пойдут на ремонт Республиканского центра спортивной подготовки


7,5 млн рублей из регионального бюджета пойдут на ремонт Республиканского центра спортивной подготовки7,5 миллионов рублей из регионального бюджета пойдут на ремонт цокольного этажа республиканского центра спортивной подготовки. Об этом сообщил вице-премьер Боова Бадмаев. На площади 1700 квадратных метров разместится зал для тяжелоатлетов, лучников, будет выделено помещение и для занятий борьбой и пауэрлифтингом. Особое внимание руководство центра уделяет спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.
Из федерального бюджета на развитие материально-технической базы комплекса также будет выделено 2,5 миллиона рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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