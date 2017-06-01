Элиста получит 156 миллионов безвозмездных налоговых поступлений

Элиста получит еще 156 миллионов безвозмездных налоговых поступлений в свой бюджет на 2017 и плановый период 2018- го года. Дополнительные средства на ремонт кровли и фасадов получат несколько образовательных учреждений, также средства будут выделены на проведение фестиваля по адаптивным видам спорта, остальные деньги будут направлены на ремонт столичных дорог и выделение субсидий на приобретение жилья. Изменения в решение о столичном бюджете были внесены на заседании Элистинского городского собрания.

Также на заседании элистинского городского собрания речь шла о порядке установления тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и о муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка и охрана труда в Элисте на 2015-2020-е годы». Элиста получит еще 156 миллионов безвозмездных налоговых поступлений в свой бюджет на 2017 и плановый период 2018- го года. Дополнительные средства на ремонт кровли и фасадов получат несколько образовательных учреждений, также средства будут выделены на проведение фестиваля по адаптивным видам спорта, остальные деньги будут направлены на ремонт столичных дорог и выделение субсидий на приобретение жилья. Изменения в решение о столичном бюджете были внесены на заседании Элистинского городского собрания.Также на заседании элистинского городского собрания речь шла о порядке установления тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и о муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка и охрана труда в Элисте на 2015-2020-е годы».



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