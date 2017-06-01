Сегодня в рамках рабочего визита в Калмыкию Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов встретился с Алексеем Орловым. Говорили о том, как развивается бизнес в регионе, а также о проблемах, которые волнуют предпринимателей. А их немало. Глава республики выразил уверенность, что те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня будут решены при поддержке российского бизнес-Омбудсмена. Внимание к Калмыкии еще раз свидетельствует о том, что несмотря на кризисный период, жители региона прилагают все усилия, чтобы ситуация с развитием бизнеса улучшалась.



По словам Бориса Титова, неплохие экономические показатели говорят об успешном развитии делового климата в регионе. Калмыкия может сделать ставку на животноводство. Он отметил, что руководство региона принимает меры, чтобы как можно больше жителей занимались сельским хозяйством - традиционным видом деятельности. Сегодня в рамках рабочего визита в Калмыкию Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов встретился с Алексеем Орловым. Говорили о том, как развивается бизнес в регионе, а также о проблемах, которые волнуют предпринимателей. А их немало. Глава республики выразил уверенность, что те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня будут решены при поддержке российского бизнес-Омбудсмена. Внимание к Калмыкии еще раз свидетельствует о том, что несмотря на кризисный период, жители региона прилагают все усилия, чтобы ситуация с развитием бизнеса улучшалась.По словам Бориса Титова, неплохие экономические показатели говорят об успешном развитии делового климата в регионе. Калмыкия может сделать ставку на животноводство. Он отметил, что руководство региона принимает меры, чтобы как можно больше жителей занимались сельским хозяйством - традиционным видом деятельности.



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