Антимонопольная служба подвела итоги внеплановых проверок

В региональном Управлении Федеральной Антимонопольной службы подвели итоги внеплановых проверок торговых сетей, которые проводились в связи с изменениями в законодательстве. Как рассказали на встрече с журналистами специалисты ведомства, поправки, действующие, с июля прошлого года, они касаются государственного регулирования торговой деятельности. К 1-му января этого года все торговые сети должны были привести свою договарную практику в соответствие новым нормам. Проведенные проверки показали, что большинство предпринимателей заключают соглашения с поставщиками, нарушая Закон. В частности, не обеспечивался доступ к информации о существенных условиях договора в интернете. В региональном Управлении Федеральной Антимонопольной службы подвели итоги внеплановых проверок торговых сетей, которые проводились в связи с изменениями в законодательстве. Как рассказали на встрече с журналистами специалисты ведомства, поправки, действующие, с июля прошлого года, они касаются государственного регулирования торговой деятельности. К 1-му января этого года все торговые сети должны были привести свою договарную практику в соответствие новым нормам. Проведенные проверки показали, что большинство предпринимателей заключают соглашения с поставщиками, нарушая Закон. В частности, не обеспечивался доступ к информации о существенных условиях договора в интернете.



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