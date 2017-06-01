В Санкт-Петербурге завершил свою работу международный экономический форум

Накануне в Санкт-Петербурге завершил свою работу Петербургский международный экономический форум. В рамках которого, Глава региона Алексей Орлов провел ряд деловых встреч, направленных на социально-экономическое развитие региона и улучшение инвестиционной привлекательности .



7 миллиардов долларов составил приток прямых иностранных инвестиций за первые три месяца этого года в экономику страны. Это лучший показатель за последние три года. Такие данные привел в своем выступлении на пленарном заседании Владимир Путин, заявив о том, что в России началась новая фаза экономического подъема. Президент призвал Глав регионов поддержать и ускорить эти позитивные тенденции, чтобы к 2020 году выйти на опережающие темпы экономического роста, выше мировых.



Сразу после состоялась деловая встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди с главами регионов, темой разговора стало возможное сотрудничество. Алексей Орлов в своем выступлении рассказал высокому гостю о тесных культурных, религиозных связях Калмыкии и Индии.



На улучшение социально-экономического развития, направлено подписанное в рамках петербургского форума соглашение со степной республикой и агентством стратегических инициатив. Всего 20 регионов страны внедрят на своих территориях лучшие практики из «Магазина верных решений». В нем на сегодня представлены более 30 практик в сфере развития городской среды и ЖКХ.



Еще одна тема, набирающая актуальность в условиях стремительно развивающихся современных технологий – образование. Сегодня эту сферу всерьез рассматривают, как привлекательную для инвестиций. На деловом завтраке министра образования и науки Ольги Васильевой с главами субъектов прозвучало предложение о передаче функций по созданию школ и других образовательных учреждений регионам, что, по словам Васильевой, положительно скажется на развитии субъектов в целом.



А вот вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения рассмотрели во время встречи Главы Калмыкии с представителями Изборского клуба. Алексей Орлов и председатель клуба Александр Проханов обсудили внедрение в учебный курс образовательных учреждений республики междисциплинарной программы, направленной на изучение ключевых исторических событиях нашей страны.



Насыщенная программа Главы республики говорит о том, что степной регион, как и страна в целом, укрепляет свою экономику и это не может не привлекать внимания со стороны федеральных и международных структур. Накануне в Санкт-Петербурге завершил свою работу Петербургский международный экономический форум. В рамках которого, Глава региона Алексей Орлов провел ряд деловых встреч, направленных на социально-экономическое развитие региона и улучшение инвестиционной привлекательности .7 миллиардов долларов составил приток прямых иностранных инвестиций за первые три месяца этого года в экономику страны. Это лучший показатель за последние три года. Такие данные привел в своем выступлении на пленарном заседании Владимир Путин, заявив о том, что в России началась новая фаза экономического подъема. Президент призвал Глав регионов поддержать и ускорить эти позитивные тенденции, чтобы к 2020 году выйти на опережающие темпы экономического роста, выше мировых.Сразу после состоялась деловая встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди с главами регионов, темой разговора стало возможное сотрудничество. Алексей Орлов в своем выступлении рассказал высокому гостю о тесных культурных, религиозных связях Калмыкии и Индии.На улучшение социально-экономического развития, направлено подписанное в рамках петербургского форума соглашение со степной республикой и агентством стратегических инициатив. Всего 20 регионов страны внедрят на своих территориях лучшие практики из «Магазина верных решений». В нем на сегодня представлены более 30 практик в сфере развития городской среды и ЖКХ.Еще одна тема, набирающая актуальность в условиях стремительно развивающихся современных технологий – образование. Сегодня эту сферу всерьез рассматривают, как привлекательную для инвестиций. На деловом завтраке министра образования и науки Ольги Васильевой с главами субъектов прозвучало предложение о передаче функций по созданию школ и других образовательных учреждений регионам, что, по словам Васильевой, положительно скажется на развитии субъектов в целом.А вот вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения рассмотрели во время встречи Главы Калмыкии с представителями Изборского клуба. Алексей Орлов и председатель клуба Александр Проханов обсудили внедрение в учебный курс образовательных учреждений республики междисциплинарной программы, направленной на изучение ключевых исторических событиях нашей страны.Насыщенная программа Главы республики говорит о том, что степной регион, как и страна в целом, укрепляет свою экономику и это не может не привлекать внимания со стороны федеральных и международных структур.



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