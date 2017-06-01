Сегодня официально начал работу 21-й Петербургский международный экономический форум. В этом году девиз "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Уже завтра в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" Глава Калмыкии примет участие в деловой площадке на тему "Образование в регионах - затраты или инвестиции?". Также состоится встреча Алексея Орлова с Членами Изборского клуба. Это сообщество экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Обсудят вопросы укрепления политической стабильности в регионах в условиях предстоящего избирательного цикла. Также Глава республики примет участие в подписании соглашения с агентством стратегических инициатив, в пленарном заседании форума, и во встрече с премьер-министром Индии. Кроме того, Алексей Орлов даст интервью ИТАР-ТАСС и информационному агентству Интерфакс. Сегодня официально начал работу 21-й Петербургский международный экономический форум. В этом году девиз "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Уже завтра в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" Глава Калмыкии примет участие в деловой площадке на тему "Образование в регионах - затраты или инвестиции?". Также состоится встреча Алексея Орлова с Членами Изборского клуба. Это сообщество экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Обсудят вопросы укрепления политической стабильности в регионах в условиях предстоящего избирательного цикла. Также Глава республики примет участие в подписании соглашения с агентством стратегических инициатив, в пленарном заседании форума, и во встрече с премьер-министром Индии. Кроме того, Алексей Орлов даст интервью ИТАР-ТАСС и информационному агентству Интерфакс.



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