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Сегодня, 18:05

В Управление федерального казначейства по Калмыкии подвели итоги за 2016 год


В Управление федерального казначейства по Калмыкии подвели итоги за 2016 годРезультаты работы по итогам контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере за 2016 год и задачах на предстоящий период говорили сегодня в управлении федерального казначейства по Калмыкии.
Напомним, год назад ведомству были переданы функции Росфиннадзора. Было проведено 34 проверки. Почти 70 % - нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и неэффективное использование средств. Так, в министерстве сельского хозяйства выявлены нарушения на 29 с половиной миллионов рублей, в министерстве экономики и торговли - на 15 миллионов. Выявлены нарушения и в подведомственном ему центре развития предпринимательства.



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