ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:12

В Элисте продолжается реализация программа поддержки льготников


В Элисте продолжается реализация программа поддержки льготников38-ми льготникам вручили документы на владение земельными участками под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Многодетные семьи, дети сироты, люди с ограниченными физическими возможностями и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы.

Среди тех, кто получил долгожданный документ - многодетная мама Юлия Хорсаева. Бесплатный земельный участок для ее семьи настоящий подарок. Вместе с тремя детьми элистинка ютится в двух маленьких комнатах.

Всего многодетным семьям выделили 19 земельных участков. Еще пять достались тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. В списках - три ветерана боевых действий. Построить дом на собственной земле смогут и 11 педагогов. На очереди - еще 92 работника сферы образования.

Еще свыше пятисот граждан льготной категории смогут реализовать свое право до конца июня этого года. А уже в следующем месяце владельцы земельных наделов смогут заняться благоустройством территории. Также планируется работа по обеспечению участков коммунальной инфраструктурой.

За 5 лет в Элисте льготникам было предоставлено 4 тысячи земельных участков. Большую часть получили многодетные семьи и граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня министерством по земельным и имущественным отношениям ведется работа по выделению еще около 50-ти гектаров земли. Своей очереди на получение бесплатного участка ожидают еще сотни граждан.



Другие новости по теме:

  • Бесплатные земельные участки в Элисте
  • В Калмыкии многодетным семьям предоставлено 1815 земельных участков
  • В Элисте чествуют многодетные семьи Калмыкии
  • Более 1000 семей получат земельные участки
  • Наше благополучие - в наших руках
  • В Элисте вручили сертификаты на бесплатные земельные участки
  • Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
  • В поисках бесхозных земельных участков
  • Первые многодетные семьи получат земельные участки осенью текущего года
  • В Калмыкии более 1600 многодетных семей получили земельные участки

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    В чем, на Ваш взгляд, преимущество МФЦ?

    Все необходимые документы можно получить в одном месте
    Широкий перечень предоставляемых услуг
    Не знаю. Еще не приходилось пользоваться


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.