В Элисте продолжается реализация программа поддержки льготников

38-ми льготникам вручили документы на владение земельными участками под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Многодетные семьи, дети сироты, люди с ограниченными физическими возможностями и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы.



Среди тех, кто получил долгожданный документ - многодетная мама Юлия Хорсаева. Бесплатный земельный участок для ее семьи настоящий подарок. Вместе с тремя детьми элистинка ютится в двух маленьких комнатах.



Всего многодетным семьям выделили 19 земельных участков. Еще пять достались тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. В списках - три ветерана боевых действий. Построить дом на собственной земле смогут и 11 педагогов. На очереди - еще 92 работника сферы образования.



Еще свыше пятисот граждан льготной категории смогут реализовать свое право до конца июня этого года. А уже в следующем месяце владельцы земельных наделов смогут заняться благоустройством территории. Также планируется работа по обеспечению участков коммунальной инфраструктурой.



За 5 лет в Элисте льготникам было предоставлено 4 тысячи земельных участков. Большую часть получили многодетные семьи и граждане с ограниченными возможностями здоровья.



Сегодня министерством по земельным и имущественным отношениям ведется работа по выделению еще около 50-ти гектаров земли. Своей очереди на получение бесплатного участка ожидают еще сотни граждан. 38-ми льготникам вручили документы на владение земельными участками под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Многодетные семьи, дети сироты, люди с ограниченными физическими возможностями и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы.Среди тех, кто получил долгожданный документ - многодетная мама Юлия Хорсаева. Бесплатный земельный участок для ее семьи настоящий подарок. Вместе с тремя детьми элистинка ютится в двух маленьких комнатах.Всего многодетным семьям выделили 19 земельных участков. Еще пять достались тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. В списках - три ветерана боевых действий. Построить дом на собственной земле смогут и 11 педагогов. На очереди - еще 92 работника сферы образования.Еще свыше пятисот граждан льготной категории смогут реализовать свое право до конца июня этого года. А уже в следующем месяце владельцы земельных наделов смогут заняться благоустройством территории. Также планируется работа по обеспечению участков коммунальной инфраструктурой.За 5 лет в Элисте льготникам было предоставлено 4 тысячи земельных участков. Большую часть получили многодетные семьи и граждане с ограниченными возможностями здоровья.Сегодня министерством по земельным и имущественным отношениям ведется работа по выделению еще около 50-ти гектаров земли. Своей очереди на получение бесплатного участка ожидают еще сотни граждан.



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