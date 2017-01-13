Борьба с коррупцией принимает более действенный характер
Борьба с коррупцией примет более действенный характер. Во многом этому будут способствовать решения, принятые республиканской комиссией по координации работы по противодействию этому злу на сегодняшнем заседании, которое проходило под председательством Алексея Орлова.
В сфере госзакупок в регионе приняты все необходимые законодательные акты, теперь поставлена задача – добиться стопроцентного проведения электронных аукционов. Это необходимо для максимальной прозрачности проводимых мероприятий. Об этом на заседании республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции рассказал первый заместитель министра экономики и торговли Басанг Муев. А руководитель республиканской службы финансово-бюджетного контроля Петр Бакинов – озвучил результаты проведенных проверок. В целом было выявлено финансовых нарушений на сумму 2 млрд рублей, из них в сфере закупок чуть более – 300 млн. Как выяснилось, серьезного наказания нарушители не понесли.
Кроме того, глава республики требует усилить контроль над расходованием бюджетных средств, задействовав и общественные организации.
Начальник отдела Администрации главы республики по вопросам противодействия коррупции Юрий Муев доложил об итогах проверки достоверности деклараций, поданных чиновниками. Как оказалось, не все служащие предоставили полную информацию о своих доходах и собственности.
И так, 2017 год в республике начинается с принятия жёстких мер в отношении нечистых на руку чиновников и тех, кто не прочь поживиться за счёт государства.