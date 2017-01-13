Борьба с коррупцией принимает более действенный характер

Борьба с коррупцией примет более действенный характер. Во многом этому будут способствовать решения, принятые республиканской комиссией по координации работы по противодействию этому злу на сегодняшнем заседании, которое проходило под председательством Алексея Орлова.



В сфере госзакупок в регионе приняты все необходимые законодательные акты, теперь поставлена задача – добиться стопроцентного проведения электронных аукционов. Это необходимо для максимальной прозрачности проводимых мероприятий. Об этом на заседании республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции рассказал первый заместитель министра экономики и торговли Басанг Муев. А руководитель республиканской службы финансово-бюджетного контроля Петр Бакинов – озвучил результаты проведенных проверок. В целом было выявлено финансовых нарушений на сумму 2 млрд рублей, из них в сфере закупок чуть более – 300 млн. Как выяснилось, серьезного наказания нарушители не понесли.



Кроме того, глава республики требует усилить контроль над расходованием бюджетных средств, задействовав и общественные организации.



Начальник отдела Администрации главы республики по вопросам противодействия коррупции Юрий Муев доложил об итогах проверки достоверности деклараций, поданных чиновниками. Как оказалось, не все служащие предоставили полную информацию о своих доходах и собственности.



И так, 2017 год в республике начинается с принятия жёстких мер в отношении нечистых на руку чиновников и тех, кто не прочь поживиться за счёт государства.

Борьба с коррупцией примет более действенный характер. Во многом этому будут способствовать решения, принятые республиканской комиссией по координации работы по противодействию этому злу на сегодняшнем заседании, которое проходило под председательством Алексея Орлова.В сфере госзакупок в регионе приняты все необходимые законодательные акты, теперь поставлена задача – добиться стопроцентного проведения электронных аукционов. Это необходимо для максимальной прозрачности проводимых мероприятий. Об этом на заседании республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции рассказал первый заместитель министра экономики и торговли Басанг Муев. А руководитель республиканской службы финансово-бюджетного контроля Петр Бакинов – озвучил результаты проведенных проверок. В целом было выявлено финансовых нарушений на сумму 2 млрд рублей, из них в сфере закупок чуть более – 300 млн. Как выяснилось, серьезного наказания нарушители не понесли.Кроме того, глава республики требует усилить контроль над расходованием бюджетных средств, задействовав и общественные организации.Начальник отдела Администрации главы республики по вопросам противодействия коррупции Юрий Муев доложил об итогах проверки достоверности деклараций, поданных чиновниками. Как оказалось, не все служащие предоставили полную информацию о своих доходах и собственности.И так, 2017 год в республике начинается с принятия жёстких мер в отношении нечистых на руку чиновников и тех, кто не прочь поживиться за счёт государства.



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