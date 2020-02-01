Участникам благотворительного концерта «Созвездие добра» удалось собрать более 300 тысяч на лечение четверых детей.















344 тысячи рублей собрали участники благотворительного концерта «Созвездие Добра», организованного известным певцом Лиджи Горяевым. Средства уже перечислены детям, которым требуется лечение и реабилитация. Один из них Алан Сабиров. У двухлетнего мальчика врождённый порок сердца. После операции в Германии малыш пережил ишемический инсульт и отёк мозга. На днях Алан вернулся из Москвы, из реабилитационного центра, по словам родителей, есть положительная динамика. Но один курс, в среднем, стоит около двухсот тысяч рублей. А проходить его нужно раз в два-три месяца. Сумма огромная, но благодаря помощи неравнодушных людей и благотворительных фондов, Алан уже несколько раз побывал в реабилитационно центре. Сумма, полученная по итогам продажи билетов на концерт, а это 86 тысяч рублей, пойдёт на оплату следующего курса.



344 тысячи рублей собрали участники благотворительного концерта «Созвездие Добра», организованного известным певцом Лиджи Горяевым. Средства уже перечислены детям, которым требуется лечение и реабилитация. Один из них Алан Сабиров. У двухлетнего мальчика врождённый порок сердца. После операции в Германии малыш пережил ишемический инсульт и отёк мозга. На днях Алан вернулся из Москвы, из реабилитационного центра, по словам родителей, есть положительная динамика. Но один курс, в среднем, стоит около двухсот тысяч рублей. А проходить его нужно раз в два-три месяца. Сумма огромная, но благодаря помощи неравнодушных людей и благотворительных фондов, Алан уже несколько раз побывал в реабилитационно центре. Сумма, полученная по итогам продажи билетов на концерт, а это 86 тысяч рублей, пойдёт на оплату следующего курса.



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