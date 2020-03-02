Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:59

Стартовал 9-й сезон телевизионного конкурса детской песни «Теегин Айс»


Стартовал 9-й сезон телевизионного конкурса детской песни «Теегин Айс»







ГТРК «Калмыкия» проводит его совместно с министерством культуры и туризма и образовательным ведомством. Сегодня отборочный этап проходит в Малодербетовском районе. Много талантливых ребят решили попробовать себя в этом творческом состязании. Дети, которые участвуют в конкурсе «Теегин айс», благодаря ему, получают не только прекрасную возможность для самовыражения, но и самую настоящую путевку в большую творческую жизнь. Многие участники прошлых сезонов телевизионного проекта "Теегин Айс" продолжают свою исполнительскую карьеру в составе творческих коллективов республики.



Другие новости по теме:

  • Стартует 3-й сезон телевизионного конкурса «Теегин айс»
  • Продолжаются кастинги для участия в детском телевизионном конкурсе «Теегин айс»
  • Продолжаются кастинги для участия в детском телевизионном конкурсе «Теегин айс»
  • Стали известны имена победителей телевизионного конкурса «Теегин Айс»
  • Восьмой сезон телевизионного конкурса «Теегин Айс» стартует 22 марта
  • Состоялся зональный заключительный отборочный тур «Теегин айс»
  • Отборочный тур "Теегин Айс" продолжается
  • Продолжаются кастинги для участия в детском телевизионном конкурсе «Теегин айс»
  • Стартовал второй зональный этап конкурса "Теегин Айс"
  • Подведен итог телеконкурса «Теегин Айс»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34