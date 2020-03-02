Стартовал 9-й сезон телевизионного конкурса детской песни «Теегин Айс»

















ГТРК «Калмыкия» проводит его совместно с министерством культуры и туризма и образовательным ведомством. Сегодня отборочный этап проходит в Малодербетовском районе. Много талантливых ребят решили попробовать себя в этом творческом состязании. Дети, которые участвуют в конкурсе «Теегин айс», благодаря ему, получают не только прекрасную возможность для самовыражения, но и самую настоящую путевку в большую творческую жизнь. Многие участники прошлых сезонов телевизионного проекта "Теегин Айс" продолжают свою исполнительскую карьеру в составе творческих коллективов республики. ГТРК «Калмыкия» проводит его совместно с министерством культуры и туризма и образовательным ведомством. Сегодня отборочный этап проходит в Малодербетовском районе. Много талантливых ребят решили попробовать себя в этом творческом состязании. Дети, которые участвуют в конкурсе «Теегин айс», благодаря ему, получают не только прекрасную возможность для самовыражения, но и самую настоящую путевку в большую творческую жизнь. Многие участники прошлых сезонов телевизионного проекта "Теегин Айс" продолжают свою исполнительскую карьеру в составе творческих коллективов республики.



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