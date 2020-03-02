













От рождения автономии до сегодняшних дней. Сегодня в Музее Победы в Москве открылась передвижная выставка «И друг степей - калмык». Представлены 120 произведений изобразительного искусства калмыцких мастеров. Сотрудники Национального музея Калмыкии им. Пальмова привезли картины не только из своего фонда, но и из личных архивов художников. Часть экспозиции показывает страницы истории, которые познакомят зрителей со многими интересными и, порой, неизвестными нынешнему поколению фактами. Также выставлены работы, посвященные войне и депортации. Представлен обзор современной жизни степной республики. Посетил выставку и Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Он отметил важность этого мероприятия, которое уже стало ярким культурным событием, в рамках 100-летия автономии.



От рождения автономии до сегодняшних дней. Сегодня в Музее Победы в Москве открылась передвижная выставка «И друг степей - калмык». Представлены 120 произведений изобразительного искусства калмыцких мастеров. Сотрудники Национального музея Калмыкии им. Пальмова привезли картины не только из своего фонда, но и из личных архивов художников. Часть экспозиции показывает страницы истории, которые познакомят зрителей со многими интересными и, порой, неизвестными нынешнему поколению фактами. Также выставлены работы, посвященные войне и депортации. Представлен обзор современной жизни степной республики. Посетил выставку и Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Он отметил важность этого мероприятия, которое уже стало ярким культурным событием, в рамках 100-летия автономии.



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