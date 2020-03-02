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Сегодня, 11:57

Ричард III на сцене Национального драматического театра


Ричард III на сцене Национального драматического театра






Сегодня артисты Национального драматического театра им. Б. Басангова вновь покажут калмыцким зрителям моноспектакль «Ричард III» Уильяма Шекспира. Эта история кровавой борьбы за власть, рассказанная заглавным героем.
В центре событий – психологически сложный образ человека, умного, думающего, не лишенного таланта, но лишенного чувства совести. Пренебрежение законами морали, отказ от общепринятых ценностей во все времена были губительны для человека - вот главный посыл спектакля. В главной роли Заслуженный артист Калмыкии Очир Такаев.



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