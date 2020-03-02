В Элисте пройдет благотворительный концерт Театра танца «Ойраты»

















Военно-патриотический мюзикл «Тальяночка на поляночке», приуроченный к 75-летию Победы покажут на сцене Дворца детского творчества. Это благотворительный концерт театра танца « Ойраты». Вырученные средства будут направлены детскому психоневрологическому интернату с отделением молодых инвалидов.



Средства от благотворительного концерта руководство специализированного учреждения намерено направить на приобретение музыкального оборудования и сценических костюмов. Это мечта воспитанников психоневрологического интерната, которые любят петь и танцевать.



Занятия по танцам доставляют им радость. Это, своего рода, творческая адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Они старательно повторяют движения за своим педагогом. Разучили 8 танцев. А все они требуют обновления сценической одежды.



А для благотворительного концерта не случайно была выбрана «Тальяночка на поляночке». Постановка приурочена к 75-летию Великой Победы. В числе зрителей будут и воспитанники учреждения, шефство над которыми взял коллектив прославленного театра «Ойраты». Дети смогут увидеть, как между боями, несмотря на смертельные раны, советские воины находили моменты и для отдыха.



А вот на капремонт здания психоневрологического интерната денежные средства будут выделены в рамках федеральной программы. Решением этого вопроса сейчас занимается правительство региона и профильное министерство. Дело в том, что здание 1981 года года постройки требует создания комфортных условий для тех, кто нуждается в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской и социальной помощи.



По словам руководителя ведомства, в регионе немало тех, кто протягивает руку помощи детям-инвалидам. У каждого из нас есть возможность проявить добро, посетив благотворительный концерт, который состоится 15 марта.



Военно-патриотический мюзикл «Тальяночка на поляночке», приуроченный к 75-летию Победы покажут на сцене Дворца детского творчества. Это благотворительный концерт театра танца « Ойраты». Вырученные средства будут направлены детскому психоневрологическому интернату с отделением молодых инвалидов.Средства от благотворительного концерта руководство специализированного учреждения намерено направить на приобретение музыкального оборудования и сценических костюмов. Это мечта воспитанников психоневрологического интерната, которые любят петь и танцевать.Занятия по танцам доставляют им радость. Это, своего рода, творческая адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Они старательно повторяют движения за своим педагогом. Разучили 8 танцев. А все они требуют обновления сценической одежды.А для благотворительного концерта не случайно была выбрана «Тальяночка на поляночке». Постановка приурочена к 75-летию Великой Победы. В числе зрителей будут и воспитанники учреждения, шефство над которыми взял коллектив прославленного театра «Ойраты». Дети смогут увидеть, как между боями, несмотря на смертельные раны, советские воины находили моменты и для отдыха.А вот на капремонт здания психоневрологического интерната денежные средства будут выделены в рамках федеральной программы. Решением этого вопроса сейчас занимается правительство региона и профильное министерство. Дело в том, что здание 1981 года года постройки требует создания комфортных условий для тех, кто нуждается в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской и социальной помощи.По словам руководителя ведомства, в регионе немало тех, кто протягивает руку помощи детям-инвалидам. У каждого из нас есть возможность проявить добро, посетив благотворительный концерт, который состоится 15 марта.



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