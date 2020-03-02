Мастера искусств республики в эти дни проводят репетиции перед выступлением на сцене Кремля.













10 марта в Кремлевском дворце артисты примут участие в большом концерте, посвященном вековому юбилею автономии Калмыкии. Откроет мероприятие театрализованный пролог, в котором будут отражены важнейшие страницы истории калмыцкого народа.

На импровизированной сцене - картины героического прошлого, образование автономии, Великая Отечественная война, депортация и возрождение республики.Предстоящее трехчасовое представление артисты репетируют по 9 часов в день. Отрабатывают всё до мелочей. Выступления ребят из детского коллектива «Веснушки» поражают высоким мастерством, отточенными движениями и заряжают энергией. В театрализованном прологе задействовано 16 юных артистов. С профессиональными актерами они сыграли эпизоды ссылки. Главное - справиться с волнением.





Вместе с калмыцкими ансамблями работают над масштабным проектом этого года и артисты национального театра. Задействована вся труппа.

Основные приготовления практически завершены. На днях - генеральная репетиция.

Уже 10 марта в рамках векового юбилея автономии Калмыкии в Кремлевском дворце артисты покажут грандиозное театрализованное представление об истории степного народа. В зале, рассчитанном на 6 тысяч мест, ожидается аншлаг, все билеты почти раскуплены. По словам режиссера-постановщика Бориса Манджиева, задействовано более 350 артистов.





За подготовкой к празднованию знаменательного события следила наш корреспондент Зоя Бармагнанова. 10 марта в Кремлевском дворце артисты примут участие в большом концерте, посвященном вековому юбилею автономии Калмыкии. Откроет мероприятие театрализованный пролог, в котором будут отражены важнейшие страницы истории калмыцкого народа.На импровизированной сцене - картины героического прошлого, образование автономии, Великая Отечественная война, депортация и возрождение республики.Предстоящее трехчасовое представление артисты репетируют по 9 часов в день. Отрабатывают всё до мелочей. Выступления ребят из детского коллектива «Веснушки» поражают высоким мастерством, отточенными движениями и заряжают энергией. В театрализованном прологе задействовано 16 юных артистов. С профессиональными актерами они сыграли эпизоды ссылки. Главное - справиться с волнением.Вместе с калмыцкими ансамблями работают над масштабным проектом этого года и артисты национального театра. Задействована вся труппа.Основные приготовления практически завершены. На днях - генеральная репетиция.Уже 10 марта в рамках векового юбилея автономии Калмыкии в Кремлевском дворце артисты покажут грандиозное театрализованное представление об истории степного народа. В зале, рассчитанном на 6 тысяч мест, ожидается аншлаг, все билеты почти раскуплены. По словам режиссера-постановщика Бориса Манджиева, задействовано более 350 артистов.За подготовкой к празднованию знаменательного события следила наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



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