Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:38

Мастера искусств республики в эти дни проводят репетиции перед выступлением на сцене Кремля.


Мастера искусств республики в эти дни проводят репетиции перед выступлением на сцене Кремля.





10 марта в Кремлевском дворце артисты примут участие в большом концерте, посвященном вековому юбилею автономии Калмыкии. Откроет мероприятие театрализованный пролог, в котором будут отражены важнейшие страницы истории калмыцкого народа.
На импровизированной сцене - картины героического прошлого, образование автономии, Великая Отечественная война, депортация и возрождение республики.Предстоящее трехчасовое представление артисты репетируют по 9 часов в день. Отрабатывают всё до мелочей. Выступления ребят из детского коллектива «Веснушки» поражают высоким мастерством, отточенными движениями и заряжают энергией. В театрализованном прологе задействовано 16 юных артистов. С профессиональными актерами они сыграли эпизоды ссылки. Главное - справиться с волнением.


Вместе с калмыцкими ансамблями работают над масштабным проектом этого года и артисты национального театра. Задействована вся труппа.
Основные приготовления практически завершены. На днях - генеральная репетиция.
Уже 10 марта в рамках векового юбилея автономии Калмыкии в Кремлевском дворце артисты покажут грандиозное театрализованное представление об истории степного народа. В зале, рассчитанном на 6 тысяч мест, ожидается аншлаг, все билеты почти раскуплены. По словам режиссера-постановщика Бориса Манджиева, задействовано более 350 артистов.


За подготовкой к празднованию знаменательного события следила наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Другие новости по теме:

  • Калмыцкие артисты готовятся к выступлению на сцене Кремля
  • Калмыцкие артисты выступят в Кремле
  • Как готовятся в регионе к юбилею автономии?
  • Артисты Калмыкии принимают участие во Всероссийской акции «Культурный минимум»
  • На сцене Национального Тувинского театра выступает Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты»
  • Об истории самоопределения алтайского народа на театральной сцене
  • «Веснушкам» - 7 лет
  • "Страна Бумба" на сцене национального театра
  • Национальному драматическому театру исполняется 80 лет
  • Артисты Калмыцкого национального театра вернулись с гастролей из Баку

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34