Эдуарду Бурлакову присвоено звание «Народный артист Калмыкии»





















Глава республики подписал указ о присвоении Эдуарду Бурлакову звания «Народный артист Калмыкии». Сегодня в Элисте состоится его сольный концерт. Зрители смогут услышать, как давно знакомые и любимые произведения, так и новые композиции в исполнении популярного певца, продолжающего лучшие традиции классического вокального искусства степняков.



Он отдал служению сцене, без малого, четверть века. По словам Эдуарда Бурлакова, важно, чтобы зритель «здесь и сейчас» пережил те чувства и эмоции, которыми наполнено произведение. Даже если песню в его исполнении слушают пятый или десятый раз. А если – новая, тем более возрастает ответственность и к себе, и к коллегам, музыкантам Национального оркестра. Несколько премьерных номеров вошли и в программу сольного концерта, с которым Бурлаков выступает в районах и Элисте.

Как готовится солист Национального оркестра к встрече со своими поклонниками, выясняла Татьяна Гюзяляева.



Глава республики подписал указ о присвоении Эдуарду Бурлакову звания «Народный артист Калмыкии». Сегодня в Элисте состоится его сольный концерт. Зрители смогут услышать, как давно знакомые и любимые произведения, так и новые композиции в исполнении популярного певца, продолжающего лучшие традиции классического вокального искусства степняков.Он отдал служению сцене, без малого, четверть века. По словам Эдуарда Бурлакова, важно, чтобы зритель «здесь и сейчас» пережил те чувства и эмоции, которыми наполнено произведение. Даже если песню в его исполнении слушают пятый или десятый раз. А если – новая, тем более возрастает ответственность и к себе, и к коллегам, музыкантам Национального оркестра. Несколько премьерных номеров вошли и в программу сольного концерта, с которым Бурлаков выступает в районах и Элисте.Как готовится солист Национального оркестра к встрече со своими поклонниками, выясняла Татьяна Гюзяляева.



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